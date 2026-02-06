Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Arena Fonte NovaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Samuel Xavier lamenta empate, mas valoriza desempenho do Fluminense contra o Bahia
Lateral-direito reclamou das chances perdidas pelo Tricolor durante os 90 minutos
Samuel Xavier lamenta empate, mas valoriza desempenho do Fluminense contra o Bahia
Lateral-direito reclamou das chances perdidas pelo Tricolor durante os 90 minutos
John Kennedy marca pelo segundo jogo seguido e consolida bom momento no Fluminense
Centroavante é o líder de participações em gols do Tricolor na temporada
Fluminense terá direito a percentual por venda de Arias ao Palmeiras; veja valores
Colombiano assinou pré-contrato com a equipe paulista
Zubeldía reclama de gols perdidos pelo Fluminense e explica situação de Everaldo
Técnico admite sensação ruim com o empate fora de casa com o Bahia diante das chances criadas
Martinelli lamenta empate do Fluminense fora: 'Faltou matar o jogo'
Volante vê 1 a 1 contra o Bahia como resultado amargo pelas chances desperdiçadas
Fluminense se perde em erros e fica no empate em 1 a 1 com o Bahia
Tricolor abre o placar com John Kennedy em bom primeiro tempo, mas vacila no ataque e na defesa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.