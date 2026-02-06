Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Arena Fonte NovaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Salvador - Samuel Xavier lamentou as várias oportunidades perdidas pelo Fluminense no empate em 1 a 1 com o Bahia, na última quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o Tricolor criou cinco grandes chances, segundo dados do 'Sofascore'. Apesar do resultado e da insatisfação, o lateral-direito valorizou a atuação do time durante os 90 minutos. 
"Quem assistiu ao jogo viu as oportunidades claras que tivemos. Se tivéssemos matado, conseguiríamos a vitória. Fizemos um grande jogo, queria parabenizar a equipe pelo desempenho. É difícil jogar aqui e fazer o jogo que fizemos", iniciou o jogador, após o confronto.
"Somos uma equipe que se cobra. Sabemos que se fôssemos um pouco mais contundentes, sairíamos com os três pontos", complementou.
Com o empate, o Fluminense chegou a quatro pontos e ocupa a sexta posição na tabela. O próximo compromisso será contra o Maricá, domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela última rodada do Carioca. Depois, o Tricolor terá o Botafogo pela frente, quinta-feira (12), às 19h30, também no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. 