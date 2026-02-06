Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Arena Fonte Nova - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Samuel Xavier em ação pelo Fluminense diante do Bahia, na Arena Fonte NovaMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/02/2026 12:32

Leia mais: John Kennedy consolida bom momento no ataque do Fluminense

"Quem assistiu ao jogo viu as oportunidades claras que tivemos. Se tivéssemos matado, conseguiríamos a vitória. Fizemos um grande jogo, queria parabenizar a equipe pelo desempenho. É difícil jogar aqui e fazer o jogo que fizemos", iniciou o jogador, após o confronto.

"Somos uma equipe que se cobra. Sabemos que se fôssemos um pouco mais contundentes, sairíamos com os três pontos", complementou.

Leia mais: Fluminense terá direito a percentual por venda de Arias ao Palmeiras