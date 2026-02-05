Renê disputa bola com Éverton Ribeiro em Bahia x Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/02/2026 21:06

O Fluminense teve tudo para vencer o Bahia na Fonte Nova: abriu o placar num golaço de John Kennedy, teve o domínio do jogo e duas chances claras desperdiçadas para ampliar no contra-ataque. Mas tantos erros no ataque e uma sequência de falhas defensivas cobraram o preço para determinar o empate em 1 a 1 - Cristian Olivera marcou -, pela segunda rodada do Brasileirão.

Fluminense tem o controle no primeiro tempo

Em um duelo bem jogado, o Fluminense teve dois momentos claros: quando Acosta estava sumidos e depois que o argentino entrou no jogo. Os 10 minutos iniciais foram sem a participação do meia e o que se viu foi um Bahia pressionando um adversário sem saber o que fazer com a bola.

O placar só não foi aberto porque Fábkio salvou em chutes de Jean Lucas e de Ademir. Mas logo depois o Fluminense conseguiu controlar a bola e colocar Acosta para distribuir as jogadas. Aos poucos o time foi avançando, até abrir o placar num golaço coletivo, aos 19, com linda troca de passes entre Acosta, Martinelli, Nonato e John Kennedy, que chegou ao quarto gol na temporada.

E poderiam ter saído mais gols, já que o Tricolor das Laranjeiras encontrou muitos espaços para ampliar. Mas Serna isolou sem goleiro, em outra grande jogada, aos 25, além de desperdiçar contra-ataques, assim como Canobbio. E, apesar do controle dos visitantes, o Bahia poderia ter empatado se Gilberto e Ademir não finalizassem mal dentro da área.



Sequência de erros no segundo tempo

Ao contrário do controle na primeira etapa, o Fluminense já não conseguiu segurar mais a bola no meio de campo após o intervalo e se viu pressionado. Mais agressivo, o Bahia parou no travessão, em chute de Acevedo, e também nas escolhas erradas de seus jogadores na hora de finalizar as jogadas, como Sanabria que na cara de Fábio chutou mal.

O problema é que o time de Luis Zubeldía seguiu sem aproveitar os espaços para os contra-ataques. pelo contrário, errou tanto que em dois momentos criou chances para o adversário quase empatar. Em um dos raros acertos, em jogada individual de John Kennedy, Canobbio chutou em cima do goleiro.

De tanto errar, o Fluminense foi punido. E foi uma falha generalizada, desde Samuel Xavier que deixou Sanabria cruzar até Freytes e Fábio, que se embolaram no corte e deixaram a bola para Cristian Olivera empatar, aos 32. E a virada só não aconteceu porque Dell isolou, em nova falha defensiva.

O garoto de 17 anos do Bahia ainda foi expulso com o auxílio do VAR, aos 42 minutos, por uma cotovelada em Freytes sem a bola. O cartão vermelho garantiu um respiro ao Tricolor das Laranjeiras, que voltou a ficar no ataque, mas sem efetividade, já que os jogadores que entraram durante o segundo tempo (Bernal, Ganso, Santi Moreno, Arana e Lima) não mantiveram o nível.