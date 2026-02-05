Everaldo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Rio - O atacante Everaldo, de 34 anos, recebeu uma proposta de uma equipe dos Emirados Árabes. O centroavante ainda está avaliando e tem chances de deixar o Fluminense. As informações foram dadas em primeira mão pelo "Central Fluminense" e confirmadas pelo Jornal O DIA.
O desejo de Everaldo é continuar, mas uma saída nesta janela de transferências é o cenário mais provável. O camisa 9 tem contrato com o Fluminense até o final de 2026 e não foi relacionado para a partida contra o Bahia em razão das negociações em andamento.
Atualmente, o Fluminense tem como centroavante no elenco: Everaldo, John Kennedy e Germán Cano. O Tricolor negocia a contratação de Denis Bouanga, do Los Angeles, que não é centroavante fixo, mas executa a função.
Contratado junto ao Bahia no começo do ano passado, Everaldo entrou em campo em 62 partidas pelo Fluminense, anotando nove gols e dando três assistências.