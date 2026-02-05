Everaldo em treino do FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Atacante do Fluminense, Everaldo recebe oferta de equipe dos Emirados Árabes
Atacante, de 34 anos, pode deixar o Tricolor
Zubeldía reclama de gols perdidos pelo Fluminense e explica situação de Everaldo
Técnico admite sensação ruim com o empate fora de casa com o Bahia diante das chances criadas
Martinelli lamenta empate do Fluminense fora: 'Faltou matar o jogo'
Volante vê 1 a 1 contra o Bahia como resultado amargo pelas chances desperdiçadas
Fluminense se perde em erros e fica no empate em 1 a 1 com o Bahia
Tricolor abre o placar com John Kennedy em bom primeiro tempo, mas vacila no ataque e na defesa
Savarino passa por recondicionamento físico para voltar ao Fluminense no domingo
Jogador, de 29 anos, entrou em campo pelo Fluminense em três jogos
Terans prevê retorno a treinos no Fluminense e espera por chance: 'Quero jogar'
Devolvido pelo Peñarol, uruguaio está em fase final de recuperação de lesão no pé esquerdo
