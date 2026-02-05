Jhon Arias tem 28 anosDivulgação / Wolverhampton

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio — O Fluminense não cobriu a proposta feita do Palmeiras, de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), ao Wolverhampton, da Inglaterra, pelo atacante Jhon Arias. Agora, o jogador de 28 anos deve acertar com o clube paulista.

O Tricolor, que já havia enviado uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) recusada pelos europeus, tinha até a noite desta quarta-feira (4) para mandar uma oferta maior. Isso não aconteceu, pois a equipe carioca entende que atingiu seu limite financeiro, segundo o "ge".
LEIA MAIS: Flamengo fez proposta por Arias, mas recebeu resposta negativa
Outras negociações

Em meio à disputa por Arias, o Fluminense chegou a esfriar as conversas com o atacante Denis Bouanga, do Los Angeles FC. O Tricolor ofereceu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões), e a equipe norte-americana aceitou, restando acertar a forma de pagamento.
LEIA MAIS: Fluminense segue na briga pela contratação de Nino, que negocia com o Palmeiras
O clube das Laranjeiras também disputa com o Palmeiras pelo zagueiro Nino. Os paulistas estão avançando nas conversas, mas a equipe russa avisou que pretende manter o jogador até o fim do Campeonato Russo, em maio.