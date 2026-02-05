Jhon Arias tem 28 anos - Divulgação / Wolverhampton

Publicado 05/02/2026 10:51

Rio — O Fluminense não cobriu a proposta feita do Palmeiras, de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), ao Wolverhampton, da Inglaterra, pelo atacante Jhon Arias. Agora, o jogador de 28 anos deve acertar com o clube paulista.



O Tricolor, que já havia enviado uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) recusada pelos europeus, tinha até a noite desta quarta-feira (4) para mandar uma oferta maior. Isso não aconteceu, pois a equipe carioca entende que atingiu seu limite financeiro, segundo o "ge".

Outras negociações



Em meio à disputa por Arias, o Fluminense chegou a esfriar as conversas com o atacante Denis Bouanga, do Los Angeles FC. O Tricolor ofereceu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões), e a equipe norte-americana aceitou, restando acertar a forma de pagamento.

O clube das Laranjeiras também disputa com o Palmeiras pelo zagueiro Nino. Os paulistas estão avançando nas conversas, mas a equipe russa avisou que pretende manter o jogador até o fim do Campeonato Russo, em maio.