Jhon Arias tem 28 anosDivulgação / Wolverhampton
O Tricolor, que já havia enviado uma oferta de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) recusada pelos europeus, tinha até a noite desta quarta-feira (4) para mandar uma oferta maior. Isso não aconteceu, pois a equipe carioca entende que atingiu seu limite financeiro, segundo o "ge".
Em meio à disputa por Arias, o Fluminense chegou a esfriar as conversas com o atacante Denis Bouanga, do Los Angeles FC. O Tricolor ofereceu 15 milhões de dólares (cerca de R$ 79 milhões), e a equipe norte-americana aceitou, restando acertar a forma de pagamento.
