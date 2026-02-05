Jhon Arias não conseguiu apresentar bom futebol até o momento no Wolverhampton - Reprodução

Publicado 05/02/2026 01:00 | Atualizado 05/02/2026 01:09

Rio - Em meio ao interesse do Palmeiras, o Flamengo tentou entrar na briga pela contratação de Jhon Arias. O Rubro-Negro fez uma proposta 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) ao Wolverhampton, da Inglaterra, mas o jogador se recusou a jogar no rival do Fluminense, de acordo com o "ge".

O Flamengo fez a proposta ainda durante a negociação para contratar Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões) junto ao West Ham, da Inglaterra. Com a resposta negativa de Arias, a diretoria rubro-negra decidiu seguir em frente e avançou nas conversas por Paquetá.

O Fluminense vive um dilema. Caso decida cobrir a proposta do Palmeiras e contratar Arias, o Tricolor pode não conseguir contratar Denis Bouanga, do Los Angeles FC , dos Estados Unidos. Há uma proposta de 15 milhões de dólares (R$ 79 milhões) pelo jogador, que já foi aceita pelo clube americano.

Em paralelo a isso, o Fluminense ainda monitora a situação de Nino, que também está na mira do Palmeiras. O Alviverde fez contato com o estafe do jogador, mas esbarra no Zenit, da Rússia. O Tricolor chegou a um acordo com o zagueiro, mas também esbarrou no clube russo. Há otimismo quanto a vinda dele em julho.

Um dos destaques do Fluminense entre 2022 e 2024, Arias foi vendido para o Wolverhampton em julho de 2025 por 22 milhões de euros (cerca de R$ 142 milhões). O acordo prevê uma cláusula de preferência de compra do Tricolor das Laranjeiras em caso de retorno do jogador ao Brasil.

Contratado em agosto de 2021, Arias fez história no Fluminense. O meia-atacante colombiano disputou 230 jogos, marcou 47 gols e deu 56 assistências com a camisa tricolor, e foi peça importante na conquista do bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e na Recopa Sul-Americana (2024).