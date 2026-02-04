Arrascaeta, após marcar gol de pênalti e empatar jogo contra o Internacional - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2026 21:20 | Atualizado 04/02/2026 21:24

Rio — Giorgian de Arrascaeta assumiu que o Flamengo precisa melhorar, após empate em 1 a 1 contra o Internacional nesta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após a partida, o uruguaio, que marcou o gol de empate, comentou o resultado.

"A gente sabe que tem que melhorar. Ganhar hoje em casa era muito importante. O torcedor faz a sua parte. Eu já tenho muito tempo aqui no Flamengo, eu sei como é o sentimento, a paixão do torcedor", disse, ao "SporTV". O time foi alvo de protestos após o apito final.



"Cabe a nós abaixar a cabeça, trabalhar muito e como sempre, demonstrar dentro do campo. Não tem outro jeito para que o torcedor volte a acreditar nesse grupo, porque sempre no momento é difícil esse grupo responde", concluiu.

O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), às 21h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O time busca a vitória para tentar escapar do quadrangular de rebaixamento e avançar às quartas de final do Estadual.