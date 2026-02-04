Torcida do Flamengo fez mosaico em homenagem a Lucas Paquetá - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2026 20:30

Rio - Lucas Paquetá reencontrou a torcida do Flamengo no Maracanã após sete anos. No primeiro jogo no estádio após o retorno para o Rubro-Negro, o meia foi homenageado com um mosaico antes do confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), pela 2ª rodada do Brasileirão.

O mosaico tinha imagens de diferentes momentos da passagem de Lucas Paquetá pelo Flamengo, desde a base ao profissional, incluindo o choro em sua despedida, em 2018. Além disso, a frase do jogador em sua chegada também foi colocada na arte.

Lucas Paquetá chegou ao Rio de Janeiro no fim da manhã da última quinta-feira (29) e foi recebido com festa da torcida no Aeroporto do Galeão. O novo camisa 20 do Flamengo apareceu no Ninho do Urubu no dia seguinte, assinou contrato até 2030 e treinou pela primeira vez com o elenco.

No último domingo (1), Lucas Paquetá estreou pelo Flamengo na derrota para o Corinthians por 2 a 0, no Mané Garrincha, pela Supercopa do Brasil. Na decisão, o meia perdeu uma chance clara nos acréscimos, que poderia ter empatado a disputa pelo título.

A contratação de Lucas Paquetá é a mais cara da história do futebol brasileiro. O Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para repatriar o meio-campista. Revelado no Rubro-Negro, ele teve passagens pelo Milan, da Itália, Lyon, da França, além do West Ham, da Inglaterra.