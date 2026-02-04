Renata Fan, do Jogo AbertoReprodução/Band

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - A apresentadora da Band, Renata Fan, mandou um recado para Lucas Paquetá por conta da partida entre Flamengo e Internacional, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, às 19h (de Brasília). O meia deverá fazer o seu segundo jogo pelo Rubro-Negro e entrará em campo depois da derrota na final da Supercopa Rei para o Corinthians.

Leia mais: Flamengo terá desfalque de atacante em partida contra o Internacional
No programa da Band "Jogo Aberto", Renata pediu para que Paquetá espere um pouco para se redimir, depois de ter perdido uma chance clara de gol no fim da partida contra o Corinthians, no último domingo (1º), em Brasília.

Leia mais: Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
"Não é sobre medo. Se tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que entendemos qual é o adversário e a condição de necessidade dos dois lados, principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu porque perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso ficou na cabeça dele. Mas espera mais um pouco para reagir, não precisa ser hoje", disse a jornalista.

O duelo entre os times, pela segunda rodada do Brasileirão, acontece no Maracanã, nesta quarta-feira (4), às 19h. O Flamengo, que vem de três derrotas seguidas, ainda não venceu pela competição.