Publicado 04/02/2026 14:21 | Atualizado 04/02/2026 16:08





A apresentadora da Band, Renata Fan, mandou um recado para Lucas Paquetá por conta da partida entre Flamengo e Internacional, nesta quarta-feira, pelo Brasileirão, às 19h (de Brasília). O meia deverá fazer o seu segundo jogo pelo Rubro-Negro e entrará em campo depois da derrota na final da Supercopa Rei para o Corinthians.





No programa da Band "Jogo Aberto", Renata pediu para que Paquetá espere um pouco para se redimir, depois de ter perdido uma chance clara de gol no fim da partida contra o Corinthians, no último domingo (1º), em Brasília.

"Não é sobre medo. Se tiver medo, é melhor nem ir. Mas é que entendemos qual é o adversário e a condição de necessidade dos dois lados, principalmente de quem joga em casa. O Paquetá falou que não dormiu porque perdeu aquele gol contra o Corinthians e isso ficou na cabeça dele. Mas espera mais um pouco para reagir, não precisa ser hoje", disse a jornalista.



O duelo entre os times, pela segunda rodada do Brasileirão, acontece no Maracanã, nesta quarta-feira (4), às 19h. O Flamengo, que vem de três derrotas seguidas, ainda não venceu pela competição.