Walter Casagrande é fã do futebol de Jhon Arias, ex-Fluminense e perto do PalmeirasReprodução de vídeo

Publicado 04/02/2026 11:40

mais importante para o time do que Lucas Paquetá no Flamengo e Gerson no Cruzeiro

Casagrande avaliou a iminente chegada de John Arias ao Palmeiras, que tem a proposta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões) para a compra aprovada pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Para o ex-jogador e hoje comentarista, a contratação do colombiano ex-Fluminense é

"As características são diferentes. Gosto de jogador que dá dinâmica ao jogo. O Arias faz isso. Ele força o time dele a ter um ritmo mais alto. Palmeiras sofre muito com a ausência de um jogador desta característica. Arias joga pela esquerda, meio, e é um jogador de muita movimentação", avaliou Casagrande durante participação no programa News Esporte, do 'Uol'.



"Acho que Arias tem uma dinâmica de jogo maior do que o Paquetá, que pega na bola e o jogo diminui de velocidade. Está a frente. Prefiro com o colombiano, que aumenta o ritmo. O Gerson é muito parecido com isso. Sou fã dele. Prefiro ele em relação ao Paquetá também. Gosto do Arias e do Gerson", completou.



Quanto o Flamengo pagou por Paquetá

A possível chegada de Arias faz com que o Verdão dê uma resposta a Flamengo e Cruzeiro, que investiram pesado nesta janela de transferências. O Rubro-Negro desembolsou mais de 42 milhões de euros (R$ 259 milhões) para tirar Paquetá do Weste Ham. Já o Cruzeiro pagou ao Zenit 27 milhões de euros (R$ 166,7 milhões) por Gerson.