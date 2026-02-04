Walter Casagrande é fã do futebol de Jhon Arias, ex-Fluminense e perto do PalmeirasReprodução de vídeo
Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá e Gerson: 'Superior'
Palmeiras está perto do colombiano e busca resposta a investimentos de Flamengo e Cruzeiro
Flamengo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã
Flamengo deve ter mudanças contra Internacional e tenta encerrar sequência de derrotas
Rubro-Negro perdeu os últimos três jogos da temporada
Coritinthians recua, e negociação com o Flamengo por Allan não avança
Rubro-Negro pediu taxa para liberar o volante, e o Timão não gostou
Flamengo encaminha venda de Iago ao Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro manterá porcentagem do zagueiro de olho em uma possível venda futura
Paquetá retorna ao Maracanã pelo Flamengo após sete anos; relembre como foi a despedida
Camisa 20 deve começar no banco de reservas contra o Internacional
