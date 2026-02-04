Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
O técnico, inclusive, terá um desfalque importante para encarar o Internacional: Jorginho. O meio-campista foi expulso diante do Tricolor Paulista, na rodada de abertura, e precisará cumprir suspensão automática.
Diante do Flamengo, Paulo Pezzolano pode promover a estreia de Alerrandro. O centroavante foi uma das principais contratações do Colorado nesta janela de transferências.
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
FLAMENGO: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.
INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.
