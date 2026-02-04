Filipe Luís em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

Rio - Para tentar diminuir a quentura do caldeirão e acabar com a sequência de derrotas, o Flamengo recebe o Internacional nesta quarta-feira (4). O duelo será às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? 

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Flamengo? 

O Flamengo não vive bom momento e precisa da vitória para afastar a má fase. Já são três derrotas seguidas, algo inédito na Era Filipe Luís: Fluminense (Campeonato Carioca), São Paulo (Campeonato Brasileiro) e Corinthians (Supercopa Rei).

O técnico, inclusive, terá um desfalque importante para encarar o Internacional: Jorginho. O meio-campista foi expulso diante do Tricolor Paulista, na rodada de abertura, e precisará cumprir suspensão automática.

Como chega o Internacional? 

O Internacional vive um início de temporada instável, mas soma mais vitórias (cinco) do que derrotas (duas). Na primeira rodada, não jogou bem, perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, no Beira-Rio, e foi duramente criticado pela torcida.

Diante do Flamengo, Paulo Pezzolano pode promover a estreia de Alerrandro. O centroavante foi uma das principais contratações do Colorado nesta janela de transferências.

Ficha técnica

Flamengo x Internacional
Data e hora: 04/02/2026, às 19h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

FLAMENGO: Rossi; Royal (Varela), Vitão (Léo Ortiz), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Plata, Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

INTERNACIONAL: Rochet; Bruno Gomes, Mercado, Victor Gabriel (Félix Torres) e Bernabei; Ronaldo e Paulinho; Vitinho, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.