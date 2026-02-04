Marcos Antônio está na mira do FlamengoDivulgação / São Paulo FC

Rio - O Flamengo insiste na contratação de Marcos Antônio, do São Paulo. O Rubro-Negro se reuniu com o Tricolor Paulista nos últimos dias, mas o clube avisou que não pretende negociar o meia de 25 anos, segundo informações divulgadas pela "ESPN" nesta quarta-feira (4).
Apesar da recusa do São Paulo, o Flamengo pretende enviar novas ofertas e aumentar os valores. Marcos Antônio está emprestado à equipe paulista pela Lazio (ITA) até meados de 2026, mas o clube já comunicou que exercerá a compra por 4 milhões de euros (cerca de R$ 26,2 milhões) ao fim do vínculo.

O meia tem multa rescisória de R$ 600 milhões para o mercado nacional e 100 milhões de euros (cerca de R$ 616 milhões) para o mercado internacional. A tendência é que, no novo contrato, haja aumento salarial e reajuste da multa.
Marcos Antônio chegou ao São Paulo em 2024. No total, ele entrou em campo em 63 partidas e distribuiu sete assistências pelo Tricolor.