Rio — O Flamengo anunciou a contratação de três reforços para a equipe sub-20. O centroavante Josmar, o lateral-esquerdo Ramirez e o zagueiro Muñoz assinaram contrato nesta terça-feira (3), no Ninho do Urubu, e já estão à disposição do técnico Bruno Pivetti.
A temporada de 2026 da categoria sub-20 terá início com a disputa do Campeonato Brasileiro, a partir do próximo dia 22 de fevereiro. A princípio, o Rubro-Negro disputará três rodadas da competição nacional antes de partir para Quito, capital do Equador, onde jogará a Libertadores Sub-20. O Campeonato Carioca e a Copa Rio, até o momento, são as demais competições deste ano.
