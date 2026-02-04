Ramirez, Muñoz e Josmar estão à disposição do técnico Bruno Pivetti - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2026 16:46

Rio — O Flamengo anunciou a contratação de três reforços para a equipe sub-20. O centroavante Josmar, o lateral-esquerdo Ramirez e o zagueiro Muñoz assinaram contrato nesta terça-feira (3), no Ninho do Urubu, e já estão à disposição do técnico Bruno Pivetti.

Natural de Recife, Josmar tem 17 anos e atuava pelo Avaí, onde é tratado como uma joia. No ano passado, ele se tornou o atleta mais jovem a marcar um gol na Série B, pelo clube catarinense.



Já o lateral-esquerdo Gustavo Rodrigues, que atende pelo apelido de Ramirez, de 19 anos, veio do Mirassol.



Filho de pai espanhol e mãe brasileira, Ernest Muñoz, também de 19 anos, nasceu em Barcelona, Espanha, e mora em São Paulo desde os 4 anos. O atleta jogava pela Portuguesa-SP.

A temporada de 2026 da categoria sub-20 terá início com a disputa do Campeonato Brasileiro, a partir do próximo dia 22 de fevereiro. A princípio, o Rubro-Negro disputará três rodadas da competição nacional antes de partir para Quito, capital do Equador, onde jogará a Libertadores Sub-20. O Campeonato Carioca e a Copa Rio, até o momento, são as demais competições deste ano.