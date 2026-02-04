Luiz Araújo sentiu dores muscularesGilvan de Souza / Flamengo

Rio - O Flamengo terá mais um desfalque para a partida contra o Internacional, nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Luiz Araújo, de 29 anos, está com dores musculares. As informações são do jornalista Venê Casagrande.
O atleta é o terceiro desfalque do Rubro-Negro para a partida. O volante Jorginho, suspenso, e o meia Saúl, que está se recuperando de uma operação, já estavam fora do duelo pelo Campeonato Brasileiro.
O Flamengo vive uma sequência negativa neste começo de temporada. O Rubro-Negro foi derrotado nos últimos três jogos: Fluminense, pelo Carioca, São Paulo, pelo Brasileiro, e o Corinthians, pela Supercopa Rei.
No Flamengo desde 2023, Luiz Araújo foi peça importante na última temporada. Ele entrou em campo em 69 jogos, anotou 13 gols e deu 10 assistências.