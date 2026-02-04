Rio - A contratação de Lucas Paquetá fez o nome de Vini Jr reaparecer no Flamengo. Os dois são amigos e atuaram juntos no Rubro-Negro. A situação fez, inclusive, o diretor esportivo do Flamengo, José Boto, abordar uma possível volta do atacante do Real Madrid. A situação gerou críticas do jornal espanhol "AS".
Veja um trecho da matéria publicada pelo veículo espanhol:
"O clube está apelando para o coração de Vini Jr. enquanto seu contrato com o Real Madrid se aproxima do fim", afirmou a publicação do "AS".
Vini Jr tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027. Não houve um avanço nas conversas para uma ampliação do vínculo. Porém, o brasileiro se mantém confiante em relação a uma renovação.
Em relação a Lucas Paquetá, o Flamengo contratou o meia junto ao West Ham em uma operação de cerca de 42 milhões de euros (R$ 260,55 milhões). O jogador tinha contrato com o clube inglês, mas pesou o seu desejo de retornar ao Rubro-Negro.
