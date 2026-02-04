Técnico Filipe Luís tenta levar o Flamengo ao bi do CariocãoAdriano Fontes/Flamengo

Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), no Maracanã. O duelo será às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não poderá contar com Luiz Araújo, Jorginho e Danilo.
Luiz Araújo esteve presente na lista de relacionados no último jogo do Flamengo, na derrota por 2 a 0 na decisão da Supercopa do Brasil. No entanto, por conta de dores musculares, o ponta será desfalque contra o Colorado. O zagueiro Danilo também estava na última lista do Rubro-Negro, mas foi liberado para resolver problemas pessoais.

O volante Jorginho recebeu cartão vermelho na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, e cumprirá suspensão. As novidades no elenco são a volta de Wallace Yan à lista de relacionados, após não concretizar a ida ao Bragantino, e a possibilidade de Lucas Paquetá jogar no Maracanã pela primeira vez desde o seu retorno ao clube.
Veja os relacionados do Flamengo:

Goleiros: Rossi, Andrew e Dyogo Alves
Defensores: Ayrton Lucas, Alex Sandro, Daniel Sales, Emerson Royal, Léo Ortiz, Varela, Léo Pereira e Vitao
Meio-campistas: Carrascal, De Arrascaeta, De La Cruz, Erick Pulgar, Evertton Araújo e Lucas Paquetá
Atacantes: Bruno Henrique, Douglas Telles, Everton Cebolinha,  Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan
 
 