Rio - O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Internacional, nesta quarta-feira (4), no Maracanã. O duelo será às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro não poderá contar com Luiz Araújo, Jorginho e Danilo.
Luiz Araújo esteve presente na lista de relacionados no último jogo do Flamengo, na derrota por 2 a 0 na decisão da Supercopa do Brasil. No entanto, por conta de dores musculares, o ponta será desfalque contra o Colorado. O zagueiro Danilo também estava na última lista do Rubro-Negro, mas foi liberado para resolver problemas pessoais.
O volante Jorginho recebeu cartão vermelho na última rodada do Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo, e cumprirá suspensão. As novidades no elenco são a volta de Wallace Yan à lista de relacionados, após não concretizar a ida ao Bragantino, e a possibilidade de Lucas Paquetá jogar no Maracanã pela primeira vez desde o seu retorno ao clube.
