Evertton Araújo em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
West Ham sonda volante, mas Flamengo vê potencial alto e fecha portas para venda
Jogador, de 22 anos, tem contrato até o fim de 2028
Filipe Luís avalia empate contra Internacional: 'Evidente que falta na parte física'
Em coletiva de imprensa, treinador falou que ritmo dos jogadores rubro-negros deve ser retomado aos poucos e comentou sobre posicionamento de Lucas Paquetá
Arrascaeta admite que Flamengo precisa melhorar: 'Abaixar a cabeça e trabalhar'
Rubro-Negro empatou com o Internacional pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro
Em retorno de Paquetá ao Maracanã, Flamengo empata com Internacional pelo Brasileirão
Clube gaúcho saiu na frente, mas Arrascaeta empatou para o Rubro-Negro de pênalti
Torcida do Flamengo faz mosaico em homenagem a Lucas Paquetá
Meia jogou pela primeira vez no Maracanã desde o retorno para o Rubro-Negro
Com desfalques, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Internacional
Jogo será nesta quarta-feira (4), 19h (de Brasília), no Maracanã
