Evertton Araújo em treino do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Revelado pelo Flamengo, o volante Evertton Araújo, de 22 anos, tem recebido sondagens do West Ham, da Inglaterra. Porém, de acordo com informações do "Coluna do Fla", o Rubro-Negro acredita que o jovem vale mais que o valor que o clube inglês está disposto a oferecer e também crê na evolução do atleta.
LEIA MAIS: Flamengo terá desfalque de atacante em partida contra o Internacional
O West Ham estaria disposto a propor 12 milhões de euros (R$ 74 milhões). Recentemente, o Grêmio ofereceu  5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) pelo volante e o Flamengo acabou recusando.
LEIA MAIS: Casagrande compara provável contratação de Arias com Paquetá
Evertton Araújo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028. O jogador, de 22 anos, vem sendo utilizado por Filipe Luís neste começo de temporada. Ele entrou em campo em três partidas em 2026.
LEIA MAIS: Flamengo x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem
O volante chegou ao Flamengo em 2022, depois de se destacar na base do Volta Redonda. Pelo Flamengo, o seu primeiro jogo como profissional foi em 2023. No total, Evertton Araújo entrou em campo em 67 partidas e anotou dois gols.