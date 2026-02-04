Evertton Araújo em treino do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2026 17:12

Rio - Revelado pelo Flamengo, o volante Evertton Araújo, de 22 anos, tem recebido sondagens do West Ham, da Inglaterra. Porém, de acordo com informações do "Coluna do Fla", o Rubro-Negro acredita que o jovem vale mais que o valor que o clube inglês está disposto a oferecer e também crê na evolução do atleta.

O West Ham estaria disposto a propor 12 milhões de euros (R$ 74 milhões). Recentemente, o Grêmio ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões) pelo volante e o Flamengo acabou recusando.

Evertton Araújo tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028. O jogador, de 22 anos, vem sendo utilizado por Filipe Luís neste começo de temporada. Ele entrou em campo em três partidas em 2026.

O volante chegou ao Flamengo em 2022, depois de se destacar na base do Volta Redonda. Pelo Flamengo, o seu primeiro jogo como profissional foi em 2023. No total, Evertton Araújo entrou em campo em 67 partidas e anotou dois gols.