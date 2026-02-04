Filipe Luís em campo, na partida contra o Internacional, nesta quarta-feira (4) - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 04/02/2026 22:03 | Atualizado 04/02/2026 22:30

Rio - O técnico do Flamengo, Filipe Luís, avaliou que os seus jogadores ainda estão sofrendo com a parte física. Em entrevista coletiva após o empate contra o Internacional por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador reconheceu, ainda, que o time esteve mais perto da derrota que da vitória.

"Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando no metro tarde, chegando na pressão atrasado, a bola está escapando do pé. Isso também vai ligado ao mental, com decisões erradas. A parte física, você cansa mais, pensa pior e toma decisões erradas", disse.

No entanto, Filipe ressaltou que apesar do time não estar na sua melhor versão, os atletas estão, aos poucos, readquirindo o ritmo. "Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas vai voltar. Não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores estão melhorando esta parte física. Esses aspectos vão ser corrigido. Tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num timing melhor. Hoje, eu vi meu time exposto, ao ponto de dizer que estivemos mais perto da derrota que da vitória."

São Paulo e Corinthians. Apesar de ter somado o seu primeiro ponto na competição, subindo para a 13ª colocação, o Flamengo chega ao quarto jogo sem vitória, após derrotas para o Fluminense

Filipe Luís também afirmou que a resposta ao momento ruim tem que ser dada no campo. "O torcedor tem todo o direito [de protestar], e entendemos. Todos nós estamos preocupados com essa performance de hoje, mas estou muito seguro de que o time conseguirá recuperar essa falta de força física e voltará a performar da forma que eu espero, que acabou o ano passado. O ajuste está aí."

Na avaliação do técnico, alguns jogadores recuperam a forma física ideal treinando, enquanto outros se sentem melhor com sequência de jogos. "Estou tentando adaptar todas essas situações, mas realmente, hoje a performance foi muito abaixo. Foram três dias de recuperação. Entra a parte anímica no meio. O meu trabalho, além da parte física, é recuperar todos os conceitos, mas principalmente a confiança dos jogadores."

Posicionamento de Lucas Paquetá

Sobre Lucas Paquetá, que voltou ao Maracanã após sete anos, o técnico comentou que ele pode jogar em "todas as posições do ataque". "Ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entrelinhas, tem gol. Hoje teve duas possibilidades de fazer. Se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda faixa do campo, fazer essa ida e volta que é muito exigente", destacou.

O meia fez sua terceira partida no ano e segunda pelo Flamengo. "Pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador muito determinado, muito diferente. Você vê a qualidade que ele tem. Mesmo não estando em sua melhor forma física, é um jogador que faz a diferença."

Disputa na posição de centroavante



Filipe Luís comentou sobre a opção por ter começado o jogo com Bruno Henrique na posição de centroavante, ao invés de Pedro, que entrou no intervalo. "Nenhum dos dois está no auge físico [Bruno Henrique e Pedro]. O Pedro ficou três meses parado no ano passado, antes de finalizar o ano, treinou nas férias e teve apenas uma pré-temporada. Estou tentando dar uma sequência para ele poder pegar forma física com minutos", afirmou.

Por outro lado, o treinador destacou que Bruno Henrique também não está no melhor momento físico. "O planejamento é que jogassem 45 minutos cada um. Optei com começar com o Bruno para atacar espaço, correr, pressionar, cansar a defesa e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa. Foi uma escolha que já estava planejada."

O Rubro-Negro volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, neste sábado (7), às 21h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O time busca a vitória para tentar escapar do quadrangular de rebaixamento e avançar às quartas de final do Estadual.