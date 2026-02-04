Lucas Paquetá disputa bola contra defensores do InternacionalGilvan de Souza / Flamengo
O jogo
O clube gaúcho, então, conseguiu chegar com Carbonero e Paulinho, ambos os lances pelo lado direito da defesa rubro-negra. A primeira finalização foi para fora, e a segunda, o goleiro Rossi defendeu. Enquanto isso, o Flamengo seguia buscando jogadas aéreas para vencer a marcação colorada, que montou uma linha de cinco defensores. Em uma delas, Pulgar cabeceou em um defensor do Internacional. Logo depois, aos 22 minutos, De la Cruz acionou Bruno Henrique, que cruzou para Arrascaeta tentar uma bicicleta, mas Bruno Gomes tirou a bola e sofreu a falta.
Na sequência, Arrascaeta tentou cruzamento e Vitinho afastou, mas Paquetá deu um voleio de primeira na entrada da área, para defesa de Rochet. O Flamengo também tentou chegar ao gol com finalizações de Cebolinha e Alex Sandro, pela esquerda, ambas para fora. O Inter seguia apostando em um sistema defensivo sólido e tentou chutes em contra-ataques, com Ronaldo e Vitinho.
Então, no final da primeira etapa, o Rubro-Negro apertou a marcação na saída adversária e teve boas chances. Aos 40 minutos, o camisa 10 uruguaio recebeu cruzamento dentro da área e chutou, mas Vitor Gabriel chegou no último momento para bloquear. Mas foi o Internacional que abriu o placar já nos acréscimos. Após passe errado de Paquetá, o Colorado iniciou um contra-ataque que terminou com Carbonero tocando para Borré limpar Léo Ortiz e finalizar.
O Flamengo seguia com mais posse de bola, enquanto o Internacional seguiu se defendendo e apostando em contra-ataques, até que aos 20 minutos, Bernabei cometeu pênalti ao pisar no tornozelo de Varela, e Arrascaeta converteu para empatar o duelo. Depois disso, o Rubro-Negro seguiu pressionando, buscando a virada. Aos 29 minutos, Arrascaeta recebeu a bola, com a defesa adversária exposta, e tocou para Carrascal, que entrou no lugar de Paquetá e chutou cruzado para defesa de Rochet.
A equipe de Filipe Luís passou os últimos minutos do jogo tentando pressionar, apostando em jogadas invididuais e cruzamentos, mas com pouca criação, contra um Internacional recuado, causando passes errados dos atletas flamenguistas. Em alguns momentos, Pedro tentava fazer o pivô, mas era desarmado pelos defensores, enquanto as finalizações rubro-negras eram bloqueadas. Em uma das últimas chances, Samuel Lino invadiu a área e cruzou rasteiro, mas a defesa afastou. O Colorado teve chances com Alan Patrick e Aguirre nos acréscimos.
Flamengo 1x1 Internacional
Local: Maracanã
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Cartões amarelos: Lucas Paquetá, Samuel Lino e Varela (FLA); Ronaldo, Vitinho e Gabriel Mercado (INT).
Cartões vermelhos: -
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e De la Cruz (Évertton Araújo); Arrascaeta, Lucas Paquetá (Carrascal) e Éverton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique (Pedro).
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Félix Torres) e Victor Gabriel; Vitinho (Aguirre), Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Bernabei; Alan Patrick; Carbonero (Thiago Maia) e Borré (Alerrandro).
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.