Gabriel Salotti
Rio - O Flamengo empatou com o Internacional em 1 a 1 na noite desta quarta-feira (4), no Maracanã, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. Borré abriu o placar para a equipe gaúcha, e Arrascaeta empatou de pênalti. A partida marcou o reencontro de Lucas Paquetá com o Maracanã, e contou com um mosaico da torcida em homenagem ao meia.
O Rubro-Negro segue em uma sequência de quatro jogos sem vitória, mas soma o primeiro ponto na competição e sobe para o 12º lugar.
A equipe de Filipe Luís volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa neste sábado (7), às 21h, no Maracanã, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O time busca a vitória para tentar escapar do quadrangular de rebaixamento e avançar às quartas de final do Estadual.
O jogo

O Internacional começou a partida com mais posse de bola nos primeiros cinco minutos, mas depois, as ações se equilibraram e o time de Filipe Luís começou a subir a marcação, retomando o controle do jogo. A primeira finalização foi aos nove minutos, quando Arrascaeta cruzou a bola na área em cobrança de falta, e Cebolinha cabeceou à direita do gol, sem perigo. Já aos 13 minutos, o camisa 10 levantou a bola na área novamente, mas ela passou por todo mundo e acabou nas mãos de Rochet.

O clube gaúcho, então, conseguiu chegar com Carbonero e Paulinho, ambos os lances pelo lado direito da defesa rubro-negra. A primeira finalização foi para fora, e a segunda, o goleiro Rossi defendeu. Enquanto isso, o Flamengo seguia buscando jogadas aéreas para vencer a marcação colorada, que montou uma linha de cinco defensores. Em uma delas, Pulgar cabeceou em um defensor do Internacional. Logo depois, aos 22 minutos, De la Cruz acionou Bruno Henrique, que cruzou para Arrascaeta tentar uma bicicleta, mas Bruno Gomes tirou a bola e sofreu a falta.

Na sequência, Arrascaeta tentou cruzamento e Vitinho afastou, mas Paquetá deu um voleio de primeira na entrada da área, para defesa de Rochet. O Flamengo também tentou chegar ao gol com finalizações de Cebolinha e Alex Sandro, pela esquerda, ambas para fora. O Inter seguia apostando em um sistema defensivo sólido e tentou chutes em contra-ataques, com Ronaldo e Vitinho.

Então, no final da primeira etapa, o Rubro-Negro apertou a marcação na saída adversária e teve boas chances. Aos 40 minutos, o camisa 10 uruguaio recebeu cruzamento dentro da área e chutou, mas Vitor Gabriel chegou no último momento para bloquear. Mas foi o Internacional que abriu o placar já nos acréscimos. Após passe errado de Paquetá, o Colorado iniciou um contra-ataque que terminou com Carbonero tocando para Borré limpar Léo Ortiz e finalizar.
O segundo tempo começou movimentado, com chances para os dois lados, incluindo uma de Carbonero, com defesa de Rossi, logo com 20 segundos. Aos cinco minutos, Arrascaeta cruzou para Paquetá, que mesmo livre, cabeceou à direita do gol. Logo depois, Cebolinha cortou para dentro e chutou na intermediária, mas a bola saiu por cima.

O Flamengo seguia com mais posse de bola, enquanto o Internacional seguiu se defendendo e apostando em contra-ataques, até que aos 20 minutos, Bernabei cometeu pênalti ao pisar no tornozelo de Varela, e Arrascaeta converteu para empatar o duelo. Depois disso, o Rubro-Negro seguiu pressionando, buscando a virada. Aos 29 minutos, Arrascaeta recebeu a bola, com a defesa adversária exposta, e tocou para Carrascal, que entrou no lugar de Paquetá e chutou cruzado para defesa de Rochet.

A equipe de Filipe Luís passou os últimos minutos do jogo tentando pressionar, apostando em jogadas invididuais e cruzamentos, mas com pouca criação, contra um Internacional recuado, causando passes errados dos atletas flamenguistas. Em alguns momentos, Pedro tentava fazer o pivô, mas era desarmado pelos defensores, enquanto as finalizações rubro-negras eram bloqueadas. Em uma das últimas chances, Samuel Lino invadiu a área e cruzou rasteiro, mas a defesa afastou. O Colorado teve chances com Alan Patrick e Aguirre nos acréscimos.

Flamengo 1x1 Internacional

Data e hora: 04/02/2026, às 19h
Local: Maracanã
Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
Gols: Borré, aos 47 min/1ºT (0-1); Arrascaeta, aos 23 min/2ºT (1-1).
Cartões amarelos: Lucas Paquetá, Samuel Lino e Varela (FLA); Ronaldo, Vitinho e Gabriel Mercado (INT).
Cartões vermelhos: -
FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e De la Cruz (Évertton Araújo); Arrascaeta, Lucas Paquetá (Carrascal) e Éverton Cebolinha (Samuel Lino); Bruno Henrique (Pedro).
INTERNACIONAL (Técnico: Paulo Pezzolano)
Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Félix Torres) e Victor Gabriel; Vitinho (Aguirre), Ronaldo (Bruno Henrique), Paulinho e Bernabei; Alan Patrick; Carbonero (Thiago Maia) e Borré (Alerrandro).