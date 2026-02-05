Matheus Reis renovou o contrato até o fim de 2030 - Divulgação / Fluminense

Publicado 05/02/2026 13:19 | Atualizado 05/02/2026 13:21

Rio - O Fluminense anunciou por meio das suas redes sociais a renovação do atacante Matheus Reis, de 18 anos. Revelado na base tricolor, o jovem fez sua estreia como profissional na atual temporada e faz parte de uma geração vitoriosa em Xerém.

"Estou muito feliz por alcançar mais esse objetivo. Era algo que eu queria e estou muito grato e feliz por mais essa renovação. Está sendo como eu queria, iniciar a temporada jogando, estreando no profissional. Graças a Deus pude estrear bem e ajudar a equipe. E, se Deus quiser, foi só o começo e vai dar tudo certo para nós esse ano", afirmou em entrevista ao site oficial.

Matheus Reis chegou em 2018 a Xerém, quando tinha apenas dez anos. Nascido no México, o jovem é naturalizado brasileiro. Ele foi sagrou campeão do Sul-Americano Sub-17 com a Seleção aos 16 anos, em 2023, além de ter sido convocado, na temporada seguinte, pelo Sub-18 do México.

Expoente da Esquadrilha 07, primeira geração de Moleques de Xerém a conquistar os títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil Sub-17 no mesmo ano, em 2024, o atacante estreou como profissional no Campeonato Carioca de 2026.