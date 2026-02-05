Denis Bouanga está na mira do FluminenseDivulgação / Los Angeles
Sem Arias, Fluminense tentará avançar por Nino e atacante africano
Tricolor busca reforçar elenco na temporada de 2026
Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para encarar o Bahia
Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova
Fluminense não cobre proposta por Arias, que deve reforçar Palmeiras
Última oferta havia sido de 20 milhões de euros (R$ 124 milhões)
Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem
Jogo será nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova
Com oferta do Palmeiras, Arias prioriza Fluminense e negociação com Bouanga é travada
Colombiano estaria decidido a voltar para o futebol brasileiro
Fluminense segue na briga pela contratação de Nino, que negocia com o Palmeiras
Zenit, no entanto, avisou que pretende contar com o defensor até o fim do Campeonato Russo, em maio
