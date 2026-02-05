Denis Bouanga está na mira do Fluminense - Divulgação / Los Angeles

Publicado 05/02/2026 12:47

Rio - Com Jhon Arias muito perto de um acerto com o Palmeiras, o Fluminense irá focar na contratação de jogadores que são considerados prioridades: um zagueiro e um atacante. Os nomes são Nino, do Zenit, e Denis Bouanga, do Los Angeles. As informações são do portal "UOL".

Além dos valores investidos serem menores, o clube carioca compreende que para o setor de Jhon Arias, o elenco está mais bem servido. Recentemente, o Tricolor acertou a contratação de Jefferson Savarino, ex-Botafogo.

Em relação a Nino, o Fluminense tem um acordo verbal, mas ainda falta a liberação do Zenit, da Rússia. O Tricolor acredita que conseguirá a contratação do defensor no meio da atual temporada.

Em relação a Denis Bouanga, o Tricolor deverá voltar com tudo para a negociação com o Los Angeles. As partes já tem um acordo pela transferência no valor de 15 milhões de dólares (R$ 78,83 milhões), mas ainda discutem a forma de pagamento.