Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Onde assistir?
Como chega o Bahia?
Rogério Ceni tem tudo para repetir a escalação que venceu na estreia. Michel Araújo, reserva na equipe, expulso diante do Timão, precisará cumprir suspensão automática.
Como chega o Fluminense?
Para encarar o Bahia, Luis Zubeldía terá alguns desfalques: Cano (lesionado), Hércules (em transição) e Soteldo (em transição). Everaldo e Savarino também estão fora, mas não tiveram as ausências justificadas. Mesmo assim, o time titular tende a ser o mesmo que derrotou o Tricolor Gaúcho.
Ficha técnica
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.
