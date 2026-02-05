Luis Zubeldía em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/02/2026 07:37 | Atualizado 05/02/2026 10:46

Salvador - Em busca de mais uma vitória sob o comando de Luis Zubeldía, o Fluminense visita o Bahia nesta quinta-feira (5). O embate será às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir?

A partida terá transmissao do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Bahia?





Rogério Ceni tem tudo para repetir a escalação que venceu na estreia. Michel Araújo, reserva na equipe, expulso diante do Timão, precisará cumprir suspensão automática. O Bahia vive ótima fase e soma sete vitórias seguidas. A última derrota foi justamente para o Fluminense , no fim do ano passado. Na rodada de abertura, o Tricolor de Aço bateu o Corinthians por 2 a 1, na Vila Belmiro.Rogério Ceni tem tudo para repetir a escalação que venceu na estreia. Michel Araújo, reserva na equipe, expulso diante do Timão, precisará cumprir suspensão automática.

Como chega o Fluminense?





Para encarar o Bahia, Luis Zubeldía terá alguns desfalques: Cano (lesionado), Hércules (em transição) e Soteldo (em transição). Everaldo e Savarino também estão fora, mas não tiveram as ausências justificadas. Mesmo assim, o time titular tende a ser o mesmo que derrotou o Tricolor Gaúcho. Fluminense também passa por bom momento, com uma sequência de quatro vitórias. Na primeira rodada, superou o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã. Em seguida, ganhou o clássico com o Botafogo por 1 a 0, pelo Estadual.Para encarar o Bahia, Luis Zubeldía terá alguns desfalques: Cano (lesionado), Hércules (em transição) e Soteldo (em transição). Everaldo e Savarino também estão fora, mas não tiveram as ausências justificadas. Mesmo assim, o time titular tende a ser o mesmo que derrotou o Tricolor Gaúcho.

Ficha técnica

Bahia x Fluminense

Data e hora: 05/02/2026, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Auxiliares: Alex dos Santos (SC) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)



BAHIA: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Santiago Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.