Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense espera manter os 100% de aproveitamento no Campeonato BrasileiroMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 05/02/2026 11:20 | Atualizado 05/02/2026 11:24

Salvador - Com desfalques, o Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Hércules e Soteldo já voltaram a treinar no CT Carlos Castilho, mas ainda não têm condições de entrar em campo. Cano, em recuperação de lesão no joelho direito, também está fora. Everaldo e Savarino foram outros que nem sequer viajaram. A ausência da dupla não foi justificada.



O Tricolor espera manter os 100% de aproveitamento na competição. Na rodada de abertura, Hércules e Soteldo já voltaram a treinar no CT Carlos Castilho, mas ainda não têm condições de entrar em campo. Cano, em recuperação de lesão no joelho direito, também está fora. Everaldo e Savarino foram outros que nem sequer viajaram. A ausência da dupla não foi justificada.O Tricolor espera manter os 100% de aproveitamento na competição. Na rodada de abertura, superou o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã

Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;

. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Samuel Xavier e Renê;

. Meio-campistas: Bernal, Ganso, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Otávio;

. Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno e Wesley Natã.

