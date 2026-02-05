Sob o comando de Zubeldía, o Fluminense espera manter os 100% de aproveitamento no Campeonato BrasileiroMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Salvador - Com desfalques, o Fluminense divulgou a lista de jogadores relacionados para enfrentar o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será nesta quinta-feira (5), às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.
Hércules e Soteldo já voltaram a treinar no CT Carlos Castilho, mas ainda não têm condições de entrar em campo. Cano, em recuperação de lesão no joelho direito, também está fora. Everaldo e Savarino foram outros que nem sequer viajaram. A ausência da dupla não foi justificada.

O Tricolor espera manter os 100% de aproveitamento na competição. Na rodada de abertura, superou o Grêmio por 2 a 1, no Maracanã.
Os relacionados do Fluminense

. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
. Defensores: Freytes, Guga, Guilherme Arana, Ignácio, Igor Rabello, Jemmes, Samuel Xavier e Renê;
. Meio-campistas: Bernal, Ganso, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato e Otávio; 
. Atacantes: Canobbio, John Kennedy, Kevin Serna, Matheus Reis, Santi Moreno e Wesley Natã.