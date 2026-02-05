Martinelli em ação pelo Fluminense, contra o BahiaMarcelo Gonçalves / Fluminense
Martinelli lamenta empate do Fluminense fora: 'Faltou matar o jogo'
Volante vê 1 a 1 contra o Bahia como resultado amargo pelas chances desperdiçadas
Fluminense se perde em erros e fica no empate em 1 a 1 com o Bahia
Tricolor abre o placar com John Kennedy em bom primeiro tempo, mas vacila no ataque e na defesa
Savarino passa por recondicionamento físico para voltar ao Fluminense no domingo
Jogador, de 29 anos, entrou em campo pelo Fluminense em três jogos
Terans prevê retorno a treinos no Fluminense e espera por chance: 'Quero jogar'
Devolvido pelo Peñarol, uruguaio está em fase final de recuperação de lesão no pé esquerdo
Atacante do Fluminense, Everaldo recebe oferta de equipe dos Emirados Árabes
Atacante, de 34 anos, pode deixar o Tricolor
Fluminense anuncia a renovação de atacante até o fim de 2030
Jogador, de 18 anos, é considerado expoente da 'Esquadrilha 07'
