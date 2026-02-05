Martinelli em ação pelo Fluminense, contra o Bahia - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Martinelli em ação pelo Fluminense, contra o BahiaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 05/02/2026 21:30

ao menos duas chances claras, com Serna e Canobbio, de abrir 2 a 0, mas os atacantes desperdiçaram e os donos da casa marcaram um gol no segundo tempo

Para Martinelli, o Fluminense saiu da Fonte Nova com a sensação de ter perdido dois pontos, no empate em 1 a 1 com o Bahia . Afinal, o Tricolor das Laranjeiras teve, mas os atacantes desperdiçaram e os donos da casa marcaram um gol no segundo tempo

"A gente fez um grande jogo, primeiro tempo foi muito bom, mas faltou matar o jogo. Tivemos chances de fazer o segundo e o Brasileiro é difícil, tinha que ter matado. Criamos para isso e infelizmente depois tomamos o gol. Esse um ponto é amargo para gente, mas agora é levantar a cabeça e seguir trabalhando", disse Martinelli ao Premiere.



A principal chance de fazer o 2 a 0 foi com Serna, que isolou sem goleiro e na pequena área, após cruzamento de Nonato. Além dele, Canobbio apareceu cara a cara com Ronaldo, mas chutou em cima dele.



Com o empate, o Fluminense agora soma quatro pontos em dois jogos de Brasileirão e, na próxima rodada, quinta-feira (13), jogará o clássico com o Botafogo, no Maracanã. Mas antes pega o Maricá, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Carioca, no domingo, às 20h30, no mesmo estádio.