Savarino em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC
Savarino passa por recondicionamento físico para voltar ao Fluminense no domingo
Jogador, de 29 anos, entrou em campo pelo Fluminense em três jogos
Terans prevê retorno a treinos no Fluminense e espera por chance: 'Quero jogar'
Devolvido pelo Peñarol, uruguaio está em fase final de recuperação de lesão no pé esquerdo
Atacante do Fluminense, Everaldo recebe oferta de equipe dos Emirados Árabes
Atacante, de 34 anos, pode deixar o Tricolor
Fluminense anuncia a renovação de atacante até o fim de 2030
Jogador, de 18 anos, é considerado expoente da 'Esquadrilha 07'
Sem Arias, Fluminense tentará avançar por Nino e atacante africano
Tricolor busca reforçar elenco na temporada de 2026
Com desfalques, Fluminense divulga relacionados para encarar o Bahia
Tricolor entra em campo nesta quinta-feira (5), na Arena Fonte Nova
