Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, está passando por um processo de recondicionamento físico na sua chegada ao Fluminense. O venezuelano, que foi contratado pelo Tricolor, já entrou em campo em duas partidas, mas ainda não participou de nenhum jogo inteiro, desde que foi contratado.
O entendimento é que Savarino necessita de um fortalecimento para ficar no mesmo nível do restante do elenco. Por conta disso, ele foi preservado da viagem para Salvador e irá voltar ao elenco para o duelo contra o Maricá, no domingo, pelo Campeonato Carioca.
Contratado junto ao Botafogo, o venezuelano também se reapresentou depois do elenco alvinegro na ocasião, por conta da prisão do ex-presidente Nicolás Maduro, que acabou atrapalhando o voo de Savarino do seu país de volta ao Brasil.
Savarino é um dos três reforços do Fluminense até o momento na temporada. Além dele, o Tricolor contratou Jemmes, ex-Mirassol, e Guilherme Arana, ex-Atlético-MG.