Terans retornou ao Fluminense após empréstimo para o Peñarol, do UruguaiDivulgação/Peñarol

Publicado 05/02/2026 17:34

acredita que ainda pode conquistar espaço no elenco tricolor, após fazer decepcionante temporada em 2024 e ser emprestado ao Peñarol em 2025.

Terans aestá perto de voltar a ficar à disposição após retornar ao Fluminense com uma lesão no tendão de Aquiles do pé esquerdo . Em, fase final de recuperação, o jogador uruguaio, após fazere ser emprestado ao Peñarol em 2025.

“Vou treinar com o grupo na semana que vem; Depois disso, vou analisar minhas opções. Minha intenção é permanecer no Fluminense e buscar uma oportunidade aqui. Se isso não der certo, analisarei outras opções mais tarde. Minha intenção é jogar, se você não está jogando, é difícil encontrar um time”, disse Terans à rádio uruguaia El Espectador Deportes.



O retorno de Terans ao Fluminense, no início de janeiro, foi polêmico, pois o Peñarol devolveu-o lesionado, sem pagar o salário do período em que não pôde atuar por estar se recuperando (mês de janeiro de 2026). O empréstimo acabou em dezembro do ano passado e o clube uruguaio não quis renovar.



"O Peñarol disse que eu tinha recebido alta médica, mas não estava liberado para jogar. O Fluminense me disse que eu estava lesionado. Eu pensei que ficaria no Peñarol até me recuperar completamente. No dia 30 de dezembro me disseram que eu tinha que voltar para o Fluminense. Nem pude me despedir dos meus companheiros. Foi tudo muito corrido, tive que voltar às pressas com a minha família”, contou David Terans.



O Tricolor contratou Terans junto ao Pachuca, do México, por R$ 14 milhões em janeiro de 2024. Entretanto, o uruguaio não repetiu as boas atuações de Athletico-PR e disputou apenas 17 partidas, com um gol e uma assistência.