Luis Zubeldía não gostou do resultado de Bahia x Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 05/02/2026 21:56



Luis Zubeldía não ficou satisfeito com o empate em 1 a 1 com o Bahia pelo Brasileirão. Para o técnico, o Fluminense não pode esperdiçar os dois gols perdidos por Serna e Canobbio, quando a partida estava 1 a 0, em duelos contra o clube baiano na Fonta Nova.

"Todos sabem, inclusive os jogadores, que quando se apresentam duas situações de mano a mano com o goleiro são jogadas que se mata a partida. De visitante, é a terceira vez que jogo aqui, com Bahia as partidas são abertas e nesse jogo de momentos de transição, contundência é sempre importante", avaliou.



"Acho que o ponto serve, mas com a sensação de que tivemos a oportunidade não de assegurar a vitória, mas de abrir 2 a 0".



Diante do que foi a partida, com a possibilidade de vencer jogada fora, Zubeldía lamentou o resultado, mesmo sendo um empate como visitante.



"Tenho a sensação de que tivemos a oportunidade para matar e isso deixa uma sensação amarga quando se empata em 1 a 1", completou.





O treinador também confirmou que Everaldo tem proposta para deixar o Fluminense . Um clube dos Emirados Árabes negocia sua contratação, o que deixou o centroavante fora da viagem a Salvador.

"Everaldo está analisando sua situação, a direção também. É só o que eu posso dizer. Se existe alguma coisa concreta que o impeça de jogar, não estou sabendo. Esse é um tema que jogador e diretoria vão abordar", desconversou.