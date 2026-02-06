Restam apenas exames médicos para o Palmeiras anunciar Jhon Arias oficialmenteReprodução

Rio — O atacante Jhon Arias acertou, nesta quinta-feira (5), um pré-contrato com o Palmeiras e está a caminho do clube paulista. O Fluminense tentou entrar na negociação pelo ídolo, mas não conseguiu repatriá-lo. Apesar disso, o Tricolor terá direito a um percentual pela transferência envolvendo o Wolverhampton e o Alviverde.
O time carioca receberá 800 mil euros (cerca de R$ 4,9 milhões). Isso porque o Fluminense combinou, na venda do jogador ao clube inglês, que teria direito a 10% da "mais-valia", ou seja, do lucro de uma negociação futura do atleta, segundo o jornalista Venê Casagrande.

Como Arias saiu do Tricolor para o Wolverhampton por 17 milhões de euros, e agora, o Palmeiras quer 25 milhões de euros pelo atacante, a "mais-valia" é de 8 milhões de euros (R$ 49,9 milhões).
Os resultados dos exames médicos são as únicas pendências restantes para que haja o anúncio oficial de Arias como novo jogador do Palmeiras. O vínculo será válido por quatro temporadas.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do clube paulista e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo.