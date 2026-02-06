Restam apenas exames médicos para o Palmeiras anunciar Jhon Arias oficialmenteReprodução
Como Arias saiu do Tricolor para o Wolverhampton por 17 milhões de euros, e agora, o Palmeiras quer 25 milhões de euros pelo atacante, a "mais-valia" é de 8 milhões de euros (R$ 49,9 milhões).
Os resultados dos exames médicos são as únicas pendências restantes para que haja o anúncio oficial de Arias como novo jogador do Palmeiras. O vínculo será válido por quatro temporadas.
Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do clube paulista e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo.
