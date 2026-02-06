Everaldo em treino do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Publicado 06/02/2026 15:28

Rio - O Fluminense acertou o empréstimo do atacante Everaldo, de 34 anos, ao Bahia. Com contrato com o clube carioca até o fim da temporada, ele será cedido ao clube de Salvador até o fim do seu vínculo. Pelas redes sociais, o acerto foi informado pelo Tricolor.

"O Fluminense FC informa que acertou a transferência, por empréstimo, de Everaldo para o EC Bahia, com vínculo válido até o fim de 2026. O clube deseja sucesso ao atacante na temporada", disse a nota oficial.

Outros clubes, como Athletico-PR e Coritiba, fizeram contato com a diretoria do Fluminense na intenção de contratá-lo, mas a decisão foi tomada em consenso com o jogador nesta sexta. Ele também teve uma proposta do Emirados Árabes.

Vai ser a segunda passagem de Everaldo pelo Bahia. Na primeira, que foi de 2023 até o começo do ano passado, ele entrou em campo em 124 jogos, anotou 34 gols e deu 11 assistências.

Contratado junto ao Bahia no começo do ano passado, Everaldo entrou em campo em 62 partidas pelo Fluminense, anotando nove gols e dando três assistências.