Torcedores do Fluminense comentaram a saída de Everaldo, e a maioria comemorou o empréstimoReprodução de internet
Torcedores do Fluminense celebram na web saída de Everaldo; veja memes
Tricolores estavam na bronca com o centroavante, que deixa o clube e retorna ao Bahia
Torcedores do Fluminense celebram na web saída de Everaldo; veja memes
Tricolores estavam na bronca com o centroavante, que deixa o clube e retorna ao Bahia
Fluminense acerta empréstimo de Everaldo ao Bahia
Atacante, de 34 anos, terá segunda passagem por clube baiano
Bahia deseja retorno de Everaldo e negocia contratação com Fluminense
Clube busca empréstimo até o fim da temporada
Fluminense adota tom otimista por atacante africano e crê em acerto em breve
Atacante, de 31 anos, joga nos Estados Unidos
Samuel Xavier lamenta empate, mas valoriza desempenho do Fluminense contra o Bahia
Lateral-direito reclamou das chances perdidas pelo Tricolor durante os 90 minutos
John Kennedy marca pelo segundo jogo seguido e consolida bom momento no Fluminense
Centroavante é o líder de participações em gols do Tricolor na temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.