Torcedores do Fluminense comentaram a saída de Everaldo, e a maioria comemorou o empréstimo - Reprodução de internet

Torcedores do Fluminense comentaram a saída de Everaldo, e a maioria comemorou o empréstimoReprodução de internet

Publicado 06/02/2026 17:23



O Fluminense comunicou nas redes sociais o acordo pelo empréstimo de Everaldo ao Bahia , o que fez muitos torcedores irem às publicações no X e no Instagram comentar a negociação. E a grande maioria dos torcedores comemorou a saída do centroavante, com muitas brincadeiras.

"Finalmente uma notícia boa. Obrigada, Deus, obrigada, Bahia", celebrou uma torcedora.



Entre os comentários, houve também críticas à diretoria pela contratação do jogador no meio de 2025. Houve também muitos que pediram por mais saídas no elenco, como de Freytes e Lima, bem como por chegada de um novo centroavante.



Apesar dos muitos comentários contrários a Everaldo, também teve torcedor do Fluminense que lamentou a saída: "Que tristeza. Everaldo ajudava muito em preparar as jogadas e ganhar de cabeça os lançamentos. Não era muito dos gols e isso atrapalhou a relação da torcida com ele. Acontece. Que tenha boa sorte", escreveu um internauta.