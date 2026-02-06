Torcedores do Fluminense comentaram a saída de Everaldo, e a maioria comemorou o empréstimoReprodução de internet

O Fluminense comunicou nas redes sociais o acordo pelo empréstimo de Everaldo ao Bahia, o que fez muitos torcedores irem às publicações no X e no Instagram comentar a negociação. E a grande maioria dos torcedores comemorou a saída do centroavante, com muitas brincadeiras.
"Finalmente uma notícia boa. Obrigada, Deus, obrigada, Bahia", celebrou uma torcedora.
Entre os comentários, houve também críticas à diretoria pela contratação do jogador no meio de 2025. Houve também muitos que pediram por mais saídas no elenco, como de Freytes e Lima, bem como por chegada de um novo centroavante.
Apesar dos muitos comentários contrários a Everaldo, também teve torcedor do Fluminense que lamentou a saída: "Que tristeza. Everaldo ajudava muito em preparar as jogadas e ganhar de cabeça os lançamentos. Não era muito dos gols e isso atrapalhou a relação da torcida com ele. Acontece. Que tenha boa sorte", escreveu um internauta.
 
