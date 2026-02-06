Everaldo em treino do Fluminense no CT Carlos CastilhoMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Bahia deseja retorno de Everaldo e negocia contratação com Fluminense
Clube busca empréstimo até o fim da temporada
Fluminense adota tom otimista por atacante africano e crê em acerto em breve
Atacante, de 31 anos, joga nos Estados Unidos
Samuel Xavier lamenta empate, mas valoriza desempenho do Fluminense contra o Bahia
Lateral-direito reclamou das chances perdidas pelo Tricolor durante os 90 minutos
John Kennedy marca pelo segundo jogo seguido e consolida bom momento no Fluminense
Centroavante é o líder de participações em gols do Tricolor na temporada
Fluminense terá direito a percentual por venda de Arias ao Palmeiras; veja valores
Colombiano assinou pré-contrato com a equipe paulista
Zubeldía reclama de gols perdidos pelo Fluminense e explica situação de Everaldo
Técnico admite sensação ruim com o empate fora de casa com o Bahia diante das chances criadas
