Everaldo em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 06/02/2026 14:30 | Atualizado 06/02/2026 14:34

Rio - Sem clima para permanecer no Fluminense, Everaldo pode sair em breve. O Bahia deseja o retorno do centroavante e negocia a contratação por empréstimo até o fim do ano, com parte do salário pago pelo Tricolor das Laranjeiras, de acordo com o "ge".

Everaldo defendeu o Bahia entre 2023 e 2025. O centroavante marcou 34 gols em 124 jogos e se tornou o quinto maior artilheiro da história da Fonte Nova, com 17 gols marcados. A boa relação do jogador com o elenco e com o técnico Rogério Ceni é vista de forma positiva para a adaptação.

Em 2025, Everaldo foi vendido para o Fluminense por R$ 4,2 milhões. Porém, o Tricolor abateu R$ 3 milhões que teria direito a receber pela venda de Gabriel Teixeira. Com isso, a contratação do centroavante custou apenas R$ 1,2 milhão, parcelado entre 2025 e 2026.

Desde que chegou, Everaldo não conseguiu se firmar no Fluminense e tem sido alvo constante de críticas da torcida. O baixo número de participação em gols e a falta de confiança para finalizar são os principais problemas relatados. Ao todo, são 62 jogos, nove gols e três assistências.

Na atual temporada, Everaldo disputou apenas quatro jogos e marcou um gol. Mesmo assim, foi vaiado na partida em que balançou as redes. O jogador ficou fora da lista de relacionados da partida contra o Bahia, na última quarta-feira (4), na Fonte Nova.