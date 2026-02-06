John Kennedy marcou um gol pelo segundo jogo seguido pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense

John Kennedy marcou um gol pelo segundo jogo seguido pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 06/02/2026 10:30

Rio - John Kennedy vive grande fase no Fluminense. Em meio a busca por um novo centroavante, o camisa 99 tenta recuperar a confiança e mostrar que merece ser o dono da posição na temporada. No empate com o Bahia, ele marcou pelo segundo jogo seguido — e pela terceira vez nas últimas quatro partidas.

Em 2026, John Kennedy é o artilheiro do Fluminense com quatro gols, além do líder em participações em gols, com cinco — ele deu uma assistência na vitória sobre o Madureira, pelo Carioca. É o melhor início de temporada da carreira do centroavante.

Com quatro gols, John Kennedy já vive uma de suas melhores temporadas pelo Fluminense. O número é inferior apenas a 2021, quando marcou seis vezes, além de 2023, quando fez 12 gols e foi decisivo na campanha do título inédito da Libertadores — incluindo o gol do título.

Revelado pelo Fluminense, John Kennedy subiu para o profissional em 2021. Ao todo, o centroavante soma 27 gols e cinco assistências em 139 jogos disputados. O camisa 99 conquistou os títulos da Libertadores em 2023 e da Recopa em 2024.