Denis Bouanga está na mira do FluminenseDivulgação / Los Angeles

Publicado 06/02/2026 14:10

Rio - Sem Jhon Arias, o Fluminense voltou a intensificar as conversas pelo atacante Denis Bouanga, de 31 anos. O Tricolor está otimista por uma resposta positiva do Los Angeles F.C. e acredita em um desfecho positivo nas próximas horas. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O Fluminense ofereceu 15 milhões de dólares (algo em torno de R$ 80,01 milhões), que foram aceitos pela equipe dos Estados Unidos. O entrave tem a ver com a forma de pagamento e a primeira parcela, mas os cariocas confiam em um acordo.

Denis Bouanga teria o desejo de defender o Fluminense e a vontade do atacante é um trunfo do clube carioca para concluir as negociações com o Los Angeles. Nascido na França, mas naturalizado gabonês, o atacante atua como ponta-esquerda, mas também pode jogar centralizado.

O atacante iniciou sua carreira em 2013, passando por clubes do futebol francês como Mulsanne, Strasbourg, Lorient e Olympique, até ser contratado pelo tradicional Saint-Étienne, em 2019. Três anos depois, em 2022, o atleta se transferiu ao Los Angeles FC.

Logo, se tornou um dos jogadores mais relevantes da MLS, com 101 gols e 42 assistências em 152 partidas pelo clube, de acordo com a plataforma "Transfermarkt". Ele também foi o artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23, com sete gols, e conquistou a MLS Cup em 2022.



Bouanga também tomou os noticiários brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes, ao marcar um gol contra o Flamengo, na fase de grupos do torneio. Aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar da partida, que terminou empatada em 1 a 1. Ele atua pela seleção do Gabão desde 2017. Na equipe nacional, marcou 17 gols e sete assistências em 53 partidas.