Zubeldía em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 06/02/2026 17:50

Rio - Além da contratação de Denis Bouanga, do Los Angeles F.C., o Fluminense pode fechar com mais um reforço na atual janela de transferências. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, um zagueiro pode chegar para fazer parte do elenco tricolor.

A situação é porque um defensor do grupo recebeu uma sondagem e pode deixar o Tricolor. Porém, a contratação, caso ocorra, será para compor e elenco, e não um nome de grande peso.

O Fluminense deseja a contratação de Nino, mas o zagueiro só poderá chegar a partir do meio do ano. O Zenit, da Rússia, já deixou claro que não vai liberar o defensor. O Tricolor tem a concorrência do Palmeiras.

Até o momento, o clube carioca já fechou com três reforços: Jemmes, zagueiro ex-Mirassol, Guilherme Arana, lateral-esquerdo que veio do Atlético-MG, e Jefferson Savarino, que estava no Botafogo.