Zubeldía em treino do FluminenseDivulgação / Fluminense

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Além da contratação de Denis Bouanga, do Los Angeles F.C., o Fluminense pode fechar com mais um reforço na atual janela de transferências. De acordo com informações do jornalista Victor Lessa, um zagueiro pode chegar para fazer parte do elenco tricolor.
LEIA MAIS: John Kennedy consolida bom momento no Fluminense
A situação é porque um defensor do grupo recebeu uma sondagem e pode deixar o Tricolor. Porém, a contratação, caso ocorra, será para compor e elenco, e não um nome de grande peso.
LEIA MAIS: Fluminense terá direito a percentual por venda de Arias ao Palmeiras
O Fluminense deseja a contratação de Nino, mas o zagueiro só poderá chegar a partir do meio do ano. O Zenit, da Rússia, já deixou claro que não vai liberar o defensor. O Tricolor tem a concorrência do Palmeiras.
LEIA MAIS: Zubeldía reclama de gols perdidos pelo Fluminense
Até o momento, o clube carioca já fechou com três reforços: Jemmes, zagueiro ex-Mirassol, Guilherme Arana, lateral-esquerdo que veio do Atlético-MG, e Jefferson Savarino, que estava no Botafogo.