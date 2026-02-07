Lima na frente de Arana em treino - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/02/2026 09:00

Rio - Depois de Everaldo, o Fluminense está bem perto de concluir mais uma negociação para encerrar o ciclo de um jogador do elenco. De acordo com informações do "GE", o Tricolor encaminhou o empréstimo de Lima para o América do México.

O meia, de 29 anos, tem contrato com o Fluminense até o fim de 2027 e seria emprestado até dezembro deste ano. O Tricolor vai receber 150 mil dólares (algo em torno de R$ 780 mil) e o acordo tem opção de compra.

Com passagens por Ceará e Grêmio, Lima chegou ao Fluminense no começo de 2023. Naquela temporada e na seguinte foi peça importante, sendo uma espécie de 12º jogador do elenco tricolor. Conquistou o Carioca e a Libertadores, no primeiro ano, e a Recopa no segundo.

Em 2025 passou a ser bastante criticado pelos torcedores e na atual temporada a rotina continuou. No total, Lima entrou em campo em 168 partidas com 16 gols marcados e 10 assistências