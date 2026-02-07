Lima na frente de Arana em treinoLucas Merçon / Fluminense
Fluminense encaminha empréstimo de Lima ao América do México
Meia, de 29 anos, tem contrato até o fim de 2027
'Workaholic'? Canobbio destaca rotina e se diz apaixonado pelo futebol: 'Muito competitivo'
Atacante do Fluminense tem números físicos impressionantes
Agora no Bahia, Everaldo se despede do Fluminense: 'Foi uma honra'
Atacante assinou vínculo por empréstimo com o Esquadrão de Aço até dezembro
Ex-Fluminense, Arias divulga carta aberta explicando escolha: 'Vida e futebol são dinâmicos'
Jogador, de 28 anos, será reforço do Palmeiras
Hércules e Soteldo treinam de novo e podem voltar ao Fluminense neste domingo
Dupla ainda não entrou em campo na atual temporada
Fluminense melhora condições por Denis Bouanga e aguarda resposta do Los Angeles
Atacante, de 31 anos, está mais perto de um acerto
