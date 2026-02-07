Fluminense negocia com Denis Bouanga - Los Angeles F.C. / Divulgação

Publicado 07/02/2026 08:30 | Atualizado 07/02/2026 08:41

Rio - O Fluminense está mais perto de finalizar a contratação do atacante Denis Bouanga. O Tricolor melhorou as condições de parcelamento na proposta feita ao Los Angeles F.C. e agora aguarda uma resposta positiva da equipe dos Estados Unidos. As informações são do jornalista Victor Lessa.

O clube das Laranjeiras está otimista, mas não adota a negociação como fechada, por conta do histórico de ídolo que o gabonês tem no futebol dos Estados Unidos. Porém, o desejo do africano de se transferir também é um trunfo por parte do Fluminense.

O Fluminense ofereceu 15 milhões de dólares (algo em torno de R$ 80,01 milhões), que foram aceitos pela equipe dos Estados Unidos. Agora, as partes ainda discutem como esse pagamento será efetuado.

Nascido na França, mas naturalizado gabonês, o atacante, de 31 anos, atua como ponta-esquerda, mas também pode jogar centralizado. Ele será o quarto reforço do Fluminense para 2026, antes dele chegaram o zagueiro Jemmes, o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o meia-atacante Jefferson Savarino.

O atacante iniciou sua carreira em 2013, passando por clubes do futebol francês como Mulsanne, Strasbourg, Lorient e Olympique, até ser contratado pelo tradicional Saint-Étienne, em 2019. Três anos depois, em 2022, o atleta se transferiu ao Los Angeles FC.

Logo, se tornou um dos jogadores mais relevantes da MLS, com 101 gols e 42 assistências em 152 partidas pelo clube, de acordo com a plataforma "Transfermarkt". Ele também foi o artilheiro da Liga dos Campeões da CONCACAF 2022/23, com sete gols, e conquistou a MLS Cup em 2022.



Bouanga também tomou os noticiários brasileiros durante a Copa do Mundo de Clubes, ao marcar um gol contra o Flamengo, na fase de grupos do torneio. Aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar da partida, que terminou empatada em 1 a 1. Ele atua pela seleção do Gabão desde 2017. Na equipe nacional, marcou 17 gols e sete assistências em 53 partidas.