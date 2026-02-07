Hércules em campo pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/02/2026 14:50

Rio - Na véspera da partida contra o Maricá, pelo Campeonato Carioca, o volante Hércules e o atacante Yeferson Soteldo participaram mais uma vez do treinamento, junto do elenco do Fluminense. Os dois têm chances de serem relacionados para a partida, que pode valer para o Tricolor o título da Taça Guanabara.

Eles se lesionaram no fim do ano passado, no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Vasco. Os dois sofreram lesões na coxa esquerda. Hércules teve uma contusão no músculo adutor e Soteldo teve detectada uma lesão no músculo anterior. Eles não entraram em campo pelo Fluminense em 2026.

O volante foi peça importante no Fluminense na temporada passada, entrando em campo em 68 jogos, anotando cinco gols e dando duas assistências. Contratado no meio do ano, Soteldo alternou atuações irregulares e contusões a inda busca afirmação no clube.



Caso tenham condições de serem relacionados, os dois devem começar no banco de reservas. Depois do Maricá, o Fluminense vai enfrentar o Botafogo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.



