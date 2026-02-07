Everaldo fez nove gols e deu três assistências em 62 jogos pelo Fluminense - Divulgação / Fluminense FC

Publicado 07/02/2026 17:02

Rio - Reforço do Bahia , Everaldo se despediu do Fluminense . O atacante foi emprestado ao Esquadrão de Aço até dezembro, quando o vínculo com o clube carioca se encerra. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu e valorizou o período no Tricolor.

"Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder ter vestido essa camisa. Foi uma honra e um prazer ter compartilhado momentos importantes com pessoas excepcionais que fazem o Fluminense ser grande como ele é", iniciou o jogador.

"Agradeço do roupeiro ao presidente. Obrigado por tudo", completou.

Everaldo chegou ao Fluminense no ano passado, justamente quando deixou o Bahia. No entanto, não teve sucesso e foi duramente criticado pela torcida. Ao todo, somou nove gols e três assistências em 62 jogos, sendo 33 como titular.

Veja a publicação de Everaldo



