Everaldo fez nove gols e deu três assistências em 62 jogos pelo FluminenseDivulgação / Fluminense FC

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Reforço do Bahia, Everaldo se despediu do Fluminense. O atacante foi emprestado ao Esquadrão de Aço até dezembro, quando o vínculo com o clube carioca se encerra. Em publicação nas redes sociais, ele agradeceu e valorizou o período no Tricolor. 
Leia mais: Hércules e Soteldo podem voltar ao Fluminense contra o Maricá
"Gostaria de agradecer pela oportunidade de poder ter vestido essa camisa. Foi uma honra e um prazer ter compartilhado momentos importantes com pessoas excepcionais que fazem o Fluminense ser grande como ele é", iniciou o jogador.
"Agradeço do roupeiro ao presidente. Obrigado por tudo", completou. 
Leia mais: Ex-Fluminense, Arias divulga carta aberta explicando ida ao Palmeiras
Everaldo chegou ao Fluminense no ano passado, justamente quando deixou o Bahia. No entanto, não teve sucesso e foi duramente criticado pela torcida. Ao todo, somou nove gols e três assistências em 62 jogos, sendo 33 como titular.  

Veja a publicação de Everaldo