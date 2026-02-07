Canobbio em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 07/02/2026 22:05

Rio - O atacante Agustin Canobbio, de 27 anos, sempre impressiona os torcedores do Fluminense pela entrega e disposição durante as partidas. Mesmo que o uruguaio possa apresentar erros técnicos, nunca falta ao atleta uma entrega acima da média. Ao abordar sua relação com o futebol, o jogador se disse apaixonado pelo que faz.

"Não é fácil não, para quem não está apaixonado pelo que faz. Eu sou apaixonado, sou muito competitivo. Então gosto de estar sempre no máximo, para render o máximo e ganhar. Tem muito tempo, só que depende de como você utiliza o tempo, vai dar coisa ou não", disse em entrevista à "Flu TV".

Para conseguir ter os números físicos impressionantes que tem, Canobbio precisa se esforçar bastante. O uruguaio abordou a sua rotina durante a semana.

"Tem uma rotina que eu gosto também, não é que eu faço um sacrifício grande. Não, eu adoro a minha rotina, chegar, almoçar, dormir, depois ir mais um pouquinho para a academia, para me preparar mais um pouco. Depois chegar no meu ofício e assim vai indo o meu dia", concluiu.