A partida terá transmissão da Ge TV, SporTV e Premiere.
Como chega o Fluminense?
Líder isolado com 12 pontos, o Fluminense depende apenas de si para erguer a Taça Guanabara, podendo ser campeão até antes de entrar em campo caso seus adversários tropecem. O trunfo de Luis Zubeldía é o Maracanã, onde o Tricolor ostenta 13 jogos de invencibilidade e 100% de aproveitamento nesta temporada, tendo sofrido apenas uma derrota no Estadual ao atuar com time alternativo fora de casa.
A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Bahia, na última quinta-feira (5). Na Fonte Nova, John Kennedy colocou os cariocas na frente, mas os donos da casa buscaram a igualdade na etapa final.
Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)
VAR: Grazzianni Maciel Rocha (RJ)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes (Jemmes) e Arana; Bernal, Martinelli e Ganso; Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy (Keven). Técnico: Luís Zubeldía.
MARICÁ: Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Forster e Rafael Carioca; Magno Souza, Caio Vitor e Wellington; Denílson, Pablo Thomaz e Almir Sóta. Técnico: Marcus Alexandre.
