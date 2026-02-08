Zubeldía em ação durante treino do FluminenseÉrica Martin

Rio - Após empate no Brasileirão, o Fluminense recebe o Maricá neste domingo (8). O confronto será às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca.
Onde assistir?

A partida terá transmissão da Ge TV, SporTV e Premiere.

Como chega o Fluminense?

Líder isolado com 12 pontos, o Fluminense depende apenas de si para erguer a Taça Guanabara, podendo ser campeão até antes de entrar em campo caso seus adversários tropecem. O trunfo de Luis Zubeldía é o Maracanã, onde o Tricolor ostenta 13 jogos de invencibilidade e 100% de aproveitamento nesta temporada, tendo sofrido apenas uma derrota no Estadual ao atuar com time alternativo fora de casa.

A equipe vem de um empate em 1 a 1 com o Bahia, na última quinta-feira (5). Na Fonte Nova, John Kennedy colocou os cariocas na frente, mas os donos da casa buscaram a igualdade na etapa final.
Como chega o Maricá?
Sem chances de escapar do quadrangular do rebaixamento, o Maricá entra em campo para evitar o posto de pior campanha da competição. O grande desafio é conquistar a primeira vitória de sua história sobre o Fluminense.
Para surpreender o líder, os visitantes precisam estancar a fragilidade defensiva, já que têm a pior defesa do torneio com nove gols sofridos. No ataque, a aposta é o volante Marcelo, artilheiro do time com dois dos cinco gols marcados até o momento.
Ficha técnica
Fluminense x Maricá
Data e hora: 08/02/2026, às 20h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)
Auxiliares: Daniel de Oliveira Alves (RJ) e Naiara Mendes Tavares (RJ)
VAR: Grazzianni Maciel Rocha (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Freytes (Jemmes) e Arana; Bernal, Martinelli e Ganso; Santi Moreno, Canobbio e John Kennedy (Keven). Técnico: Luís Zubeldía.

MARICÁ: Yuri Duarte; Magno Nunes, Victor Pereira, Rafael Forster e Rafael Carioca; Magno Souza, Caio Vitor e Wellington; Denílson, Pablo Thomaz e Almir Sóta. Técnico: Marcus Alexandre.