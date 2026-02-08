Denis Bouanga está em alta no Los Angeles FC - Divulgação / LAFC

Publicado 08/02/2026 10:55 | Atualizado 08/02/2026 10:57

Rio - A movimentação recente do Fluminense no mercado acabou criando um efeito nas tratativas por Denis Bouanga. Ao demonstrar capacidade financeira para tentar o retorno de Jhon Arias, o Tricolor viu o Los Angeles FC endurecer as conversas. Para os dirigentes da Major League Soccer, o interesse anterior do clube das Laranjeiras no colombiano prova que há fôlego em caixa para cumprir as exigências pelo atacante gabonês.



Embora as bases salariais já estejam alinhados entre o Flu e o atleta de 31 anos, o modelo de pagamento da transferência segue sendo o grande gargalo. O LAFC não abre mão do valor de US$ 15 milhões (R$ 78,2 milhões) e faz jogo duro contra o parcelamento pretendido pelos cariocas. A posição dos americanos é irredutível: qualquer facilitação nos prazos teria que ser compensada por um aumento no valor final da operação, cenário que a cúpula tricolor tenta contornar.



A esperança do Fluminense agora reside na pressão que os representantes de Bouanga podem exercer sobre o clube norte-americano. Enquanto busca uma brecha na rigidez do Los Angeles, a diretoria já estuda outros nomes para garantir alternativas viáveis caso a negociação não evolua. O histórico de propostas negadas pelo atacante reforça a dificuldade do negócio: o Flu já ouviu um "não" para uma oferta de US$ 12 milhões (R$ 62,6 milhões), assim como o Inter Miami, que teve uma investida de US$ 13 milhões (R$ 67,8 milhões) recusada.

Bouanga é hoje uma das grandes estrelas do futebol dos Estados Unidos, somando 143 participações diretas em gols em 152 apresentações pelo time da Califórnia. Finalista ao prêmio de melhor jogador da MLS por três anos consecutivos, o atacante construiu sua base no futebol francês, onde vestiu as camisas de Lorient, Strasbourg e Saint-Étienne, antes de se consolidar como artilheiro em solo americano.