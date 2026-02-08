Gabriel Fuentes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Lateral do Fluminense, Fuentes está perto de reforçar o América do México
Negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra
Com novidades, Fluminense divulga relacionados para encarar o Maricá
Tricolor entra em campo às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
Fluminense negocia empréstimo de Lezcano com o Cerro Porteño
Jogador, de 21 anos, tem contrato até o fim de 2029
LAFC endurece negociação por Bouanga após investida do Fluminense em Arias
Americanos mantêm pedida de US$ 15 milhões e não flexibilizam exigências
Fluminense x Maricá: onde assistir, escalações e arbitragem
Partida será neste domingo (8), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã
'Workaholic'? Canobbio destaca rotina e se diz apaixonado pelo futebol: 'Muito competitivo'
Atacante do Fluminense tem números físicos impressionantes
