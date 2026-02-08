Gabriel Fuentes em treino do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Gabriel Fuentes em treino do FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 08/02/2026 16:46

Rio - Além de Lima, outro jogador do Fluminense deverá reforçar o América do México. De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes, de 28 anos, tem negociações avançadas para defender a equipe da América do Norte.

Assim como com o meio-campista, a operação envolvendo o colombiano também envolve um empréstimo com opção de compra. Fuentes tem vínculo com o Fluminense até o fim de 2028.

O clube das Laranjeiras contratou o colombiano em setembro de 2024 por algo em torno de 1,2 milhão de dólares (cerca de R$ 6,6 milhões na cotação da época), junto ao Júnior Barranquilla.

No começo de 2025, Fuentes viveu seu melhor momento no clube sob o comando de Mano Menezes, porém, perdeu espaço. Atualmente, ele está atrás de Renê e de Guilherme Arana no setor.