Atacante Kevin Serna foi o autor do único gol da vitória do Fluminense sobre o Maricá no Maracanã

Rio - Autor do gol do Fluminense na vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, neste domingo (8), no Maracanã, Kevin Serna valorizou o título da Taça Guanabara e o ambiente dentro do clube. Classificado, o Tricolor terá o Bangu pela frente nas quartas de final do Campeonato Carioca.
"O objetivo era levantar a Taça Guanabara, era importante para o que queremos neste ano. Conto com a confiança do professor, que é essencial para nós. O ambiente é muito bom. Somos uma família, todos se ajudam para chegar em um bom nível", iniciou o jogador, em entrevista após o confronto.
"O professor diz o que quer e nós tentamos replicar no campo. Hoje, joguei de centroavante (no segundo tempo). Graças a Deus, deu certo", complementou.
Fluminense fechou a fase inicial do Estadual na liderança do Grupo A, com 15 pontos. O próximo compromisso será contra o Botafogo, quinta-feira (12), às 19h30 (de Brasília), também no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.