Atacante Kevin Serna foi o autor do único gol da vitória do Fluminense sobre o Maricá no MaracanãMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
Kevin Serna comemora título e valoriza ambiente no Fluminense: 'Uma família'
Com gol do atacante, o Tricolor superou o Maricá por 1 a 0 e conquistou a Taça Guanabara
Fluminense vence o Maricá e conquista a Taça Guanabara pela 13ª vez
Kevin Serna foi o responsável por selar a vitória por 1 a 0, no Maracanã
Com saída de Everaldo, John Kennedy voltará a utilizar a camisa 9 do Fluminense
Jogador, de 23 anos, vive excelente começo de ano
Staff de Denis Bouanga está pessimista sobre negociação entre Los Angeles e Fluminense
Atacante gabonês, de 31 anos, é desejo do Tricolor
Lateral do Fluminense, Fuentes está perto de reforçar o América do México
Negociação é por empréstimo de um ano com opção de compra
Com novidades, Fluminense divulga relacionados para encarar o Maricá
Tricolor entra em campo às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo Campeonato Carioca
