Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroTomas Diniz Santos / Getty Images via AFP
João Fonseca conhece caminho no ATP 250 de Buenos Aires
Tenista brasileiro voltará às quadras na próxima quarta-feira (11)
Fluminense vence o Maricá e conquista a Taça Guanabara pela 13ª vez
Kevin Serna foi o responsável por selar a vitória por 1 a 0, no Maracanã
Vitão sai em defesa de Emerson Royal, vaiado por torcedores do Flamengo
Zagueiro elogiou o companheiro após a goleada sobre o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca
Justino valoriza oportunidade e analisa derrota do Botafogo para o Vasco
Zagueiro foi titular no clássico ao lado de Bastos e Barboza, em São Januário
Com show de Dembélé, PSG goleia o Olympique de Marselha no Francês
Time de Luis Enrique ultrapassou o Lens e reassumiu a liderança na tabela
Real Madrid supera o Valencia e segue na cola do Barcelona no Espanhol
Álvaro Carreras e Mbappé balançaram a rede para selar a vitória do time merengue
