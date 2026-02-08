Jogadores do PSG comemoram vitória sobre o Olympique de MarselhaStephane de Sakutin / AFP
Após um período de desempenho irregular que durou várias semanas, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique reencontraram sua melhor forma nesta partida, retomando a liderança da Ligue 1 com 51 pontos, dois à frente do Lens (2º), que havia vencido o Rennes por 3 a 1 no sábado.
Enfim revitalizado em todos os aspectos do jogo, o atual campeão francês infligiu ao Olympique de Marselha uma das derrotas mais duras de sua história no Parque dos Príncipes.
Festival de chances e bolas na trave
"Ousmane, Bola de Ouro!", gritava a torcida em êxtase no Parque dos Príncipes após os dois gols de Dembélé no primeiro tempo, que definiram o rumo deste clássico.
O autor dos dois gols, o craque eleito melhor do mundo de 2025, recuperou a confiança diante do gol e manteve a pressão incessante sobre a defesa do Olympique de Marselha, que frequentemente se via em apuros.
Ele abriu o placar dando um chute com a parte interior do pé, após uma bela jogada de Nuno Mendes, que por sua vez havia recebido um ótimo passe de Désiré Doué (12').
Em seguida, na jogada mais bonita da partida, ele driblou sozinho os zagueiros argentinos Leonardo Balerdi e Facundo Medina antes de desferir um chute potente que entrou no ângulo, após bater na parte inferior do travessão, sem chances para Jeffrey de Lange, que havia sido o escolhido pelo técnico Roberto De Zerbi para o lugar de Geronimo Rulli (37').
"Na primeira parte da temporada, tive muitos problemas físicos, e agora me sinto muito melhor. Estou entrando em um bom ritmo, os jogos estão acontecendo em sequência e estou melhorando a cada partida", comemorou Dembélé.
A pressão ofensiva continuou com inúmeras chances para o time parisiense e quatro bolas na trave, com Bradley Barcola e Désiré Doué se mostrando mais afiados do que nos jogos recentes, mas ainda pecando nas finalizações.
Chuva de gols
Menos de dez minutos depois, outro reserva, Lee Kang-In, superou facilmente a defesa do Marselha para marcar o seu pouco depois de entrar em campo (74').
Em seu primeiro clássico, o goleiro parisiense Matveï Safonov teve pouco trabalho.
E o novo reforço Dro Fernandez, ex-jogador do Barcelona, pôde desfrutar tranquilo de seus primeiros minutos com a camisa do PSG.
Fora de campo, o clássico foi marcado por cânticos ofensivos e discriminatórios vindos das arquibancadas do Parque dos Príncipes, o que causou uma breve interrupção da partida aos 70 minutos.
Nos outros jogos disputados neste domingo, o Le Havre conquistou uma surpreendente vitória por 2 a 1 sobre o Strasbourg, e o Angers derrotou o Toulouse por 1 a 0.
Além disso, as partidas Nice-Monaco e Auxerre-Paris FC terminaram sem gols.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.