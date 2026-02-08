Hugo Souza vem construindo história no CorinthiansDivulgação / Corinthians
Hugo Souza relembra título da Libertadores pelo Flamengo e diz: 'Pelo Corinthians será diferente'
Goleiro fez parte do elenco que levantou o tri em 2022
Com saída de Everaldo, John Kennedy voltará a utilizar a camisa 9 do Fluminense
Jogador, de 23 anos, vive excelente começo de ano
Flamengo acerta empréstimo de Allan para o Corinthians
Jogador, de 28 anos, terá salários pagos pelo clube paulista
Fortes chuvas atrasam clássico entre Vasco e Botafogo, em São Januário
Partida estava prevista para 18h, mas começará somente às 18h30
Staff de Denis Bouanga está pessimista sobre negociação entre Los Angeles e Fluminense
Atacante gabonês, de 31 anos, é desejo do Tricolor
Ex-Botafogo marca, Inter de Milão goleia Sassuolo e dispara na liderança no Italiano
Luis Henrique fez o quinto e fechou a vitória por 5 a 0, no Mapei Stadium
