Hugo Souza vem construindo história no Corinthians

Rio - Revelado pelo Flamengo, o goleiro Hugo Souza, de 27 anos, já marcou seu nome na história do Corinthians com os títulos do Paulista (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026), porém, a Libertadores é o grande desejo do atleta. Campeão da competição pelo Rubro-Negro, ele crê que no Timão o sabor seria diferente.
"Se a gente ganhar a Libertadores vai parar São Paulo e o Brasil inteiro. Tive oportunidade de vencer no Flamengo, mas vencer aqui (no Corinthians) é diferente", disse em entrevista à "Gazeta Esportiva".
No Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu altos e baixos. Foi campeão brasileira naquela temporada, atuando, mas oscilou bastante. Em 2022, quando levantou a Libertadores pelo Rubro-Negro, o goleiro estava no banco.
No Corinthians, Hugo Souza vive seu melhor momento na carreira, sendo titular absoluto, peça fundamental e também sendo convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira.