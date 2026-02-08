Hugo Souza vem construindo história no Corinthians - Divulgação / Corinthians

Publicado 08/02/2026 19:30

Rio - Revelado pelo Flamengo, o goleiro Hugo Souza, de 27 anos, já marcou seu nome na história do Corinthians com os títulos do Paulista (2025), Copa do Brasil (2025) e Supercopa Rei (2026), porém, a Libertadores é o grande desejo do atleta. Campeão da competição pelo Rubro-Negro, ele crê que no Timão o sabor seria diferente.

"Se a gente ganhar a Libertadores vai parar São Paulo e o Brasil inteiro. Tive oportunidade de vencer no Flamengo, mas vencer aqui (no Corinthians) é diferente", disse em entrevista à "Gazeta Esportiva".

No Flamengo, Hugo Souza se profissionalizou em 2020 e viveu altos e baixos. Foi campeão brasileira naquela temporada, atuando, mas oscilou bastante. Em 2022, quando levantou a Libertadores pelo Rubro-Negro, o goleiro estava no banco.

No Corinthians, Hugo Souza vive seu melhor momento na carreira, sendo titular absoluto, peça fundamental e também sendo convocado por Carlo Ancelotti para defender a seleção brasileira.