Alexandre sofreu uma convulsão durante partida contra o Flamengo - André Durão / GE

Publicado 08/02/2026 13:50

Rio - O Sampaio Corrêa divulgou, na manhã deste domingo (8), um boletim médico detalhando o estado de saúde do volante Alexandre, que sofreu uma convulsão durante o duelo contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no último sábado (7). Segundo o clube, os exames iniciais realizados no Hospital Quinta D’Or trouxeram alívio à comissão técnica e aos familiares: "Não foi constatada nenhuma lesão cardiológica e nem neurológica", informou a nota oficial.



Apesar das notícias positivas, o meio-campista permanece internado na unidade de saúde por, no mínimo, 24 horas. O jogador aguarda uma ressonância magnética e exames de sangue para uma avaliação completa antes de receber alta. O incidente ocorreu logo aos oito minutos do primeiro tempo, quando Alexandre sentiu tontura e desabou sozinho, mobilizando as equipes médicas e gerando uma corrente de oração entre os atletas no gramado.



Ainda no hospital, ele utilizou suas redes sociais para agradecer o apoio e descrever o momento. "Passando para informar que o susto maior já passou e para agradecer pelas mensagens e orações. Deus age de forma que às vezes não entendemos, mas vendo essa foto, consigo entender plenamente o chamado dele comigo. É mais um testemunho, mais um milagre", publicou o volante, destacando que companheiros e adversários se uniram em um só propósito durante o atendimento.



O jogador também fez questão de mencionar o carinho recebido após o susto no Maracanã. "Tenho certeza que voltarei. A torcida flamenguista está em peso mandando mensagem, muito obrigado", afirmou o atleta, que foi substituído por Gabriel Agu logo após o ocorrido. O clube garantiu que continuará acompanhando o caso de perto e atualizará o quadro clínico assim que surgirem novas informações dos médicos.