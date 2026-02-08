O estádio vietnamita será o maior do mundo - Site oficial Trong Dong Stadium

O estádio vietnamita será o maior do mundoSite oficial Trong Dong Stadium

Publicado 08/02/2026 12:50

Rio - Com um aporte de R$ 185 bilhões, o Vietnã iniciou as obras do Estádio Trong Dong, projetado para ser o maior do planeta. A arena, com entrega prevista para agosto de 2028, terá capacidade para 135 mil pessoas, superando o atual recordista Rungrado 1º de Maio (Coreia do Norte), com capacidade para 114 mil espectadores, e o futuro Estádio Hassan II (Marrocos), que terá 115 mil lugares.



A magnitude do projeto impressiona no comparativo com o futebol brasileiro: o gigante asiático será 1,7 vezes maior que o Maracanã. Na Europa, ele deixará para trás templos como o Camp Nou (105 mil após reforma) e Wembley (90 mil). O estádio será o coração da "Cidade dos Esportes", um complexo de 90 milhões de metros quadrados que une áreas residenciais e poliesportivas.



O design é uma homenagem à cultura local, inspirado no tambor de bronze Dong Son, artefato sagrado que simboliza força, longevidade e união. Aliando tradição e tecnologia, a estrutura contará com teto retrátil e será uma arena multiuso para competições de esportes, shows e festivais, buscando referências em ícones como o Ninho do Pássaro, na China, e o Lusail, no Catar.



O investimento faz parte de uma estratégia de Estado para colocar o Vietnã na rota dos grandes eventos globais. Enquanto o país asiático acelera as obras, o ranking atual segue liderado no Brasil por Maracanã, Mané Garrincha e Morumbis. Na Europa, os destaques permanecem com as arenas de Barcelona, Londres e Madri, que agora ganham um concorrente de peso no Oriente.

