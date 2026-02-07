Dorival Júnior durante passagem pela seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 07/02/2026 22:40

Rio - O treinador do Corinthians, Dorival Júnior, teve uma passagem de pouco mais de um ano pela seleção brasileira entre 2024 e 2025. Demitido depois de uma goleada para a Argentina por 4 a 1, nas Eliminatórias, o comandante afirmou que faltou humanidade em algumas críticas que recebeu em seu trabalho.

"Eu senti muito aquele momento, a forma como foram abordadas (as críticas). Isso machuca um pouco, porque as pessoas esquecem o lado humano do profissional, quase que na sua totalidade, inclusive amigos e ex-companheiros indo para o mesmo caminho. Isso machuca um pouco, porque você não tem uma história que se resume a meses de seleção. Pelo volume de informações que recebia, a maneira que as pessoas colocavam, não foi uma coisa simples, foi muito complicado. Foi desleal e desumano em muitos aspectos", afirmou em participação no programa "Bola da Vez", da "ESPN".

Um dos momentos mais marcantes foi na eliminação para o Uruguai na disputa de pênaltis nas quartas de final da Copa América de 2024. Na ocasião, Dorival foi criticado, ao ser flagrado fora da roda com os jogadores, antes da disputa das penalidades, por câmeras na transmissão.

"A abordagem que foi feita, a maneira que foi feita. Eu nunca participei de uma roda, no treinamento você define quem serão os batedores. Antes de terminar o jogo, a gente já tinha os nomes. Eu sempre evitei estar em alguma roda, porque eu acho que o atleta está preparado para aquele momento, o momento é dele. Eu quando era jogador, ali era um momento meu, único, eu ficava afastado, imaginando as cobranças que eu tinha feito nos treinamentos. E isso eu levei pra campo. Eu nunca interferi. Exploraram de uma forma muito desleal", explicou.