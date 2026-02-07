Dorival Júnior durante passagem pela seleção brasileiraRafael Ribeiro / CBF
Dorival afirma ter faltado humanidade em críticas feitas a ele em passagem pela Seleção
Treinador deixou o comando da equipe pentacampeã em março de 2025
'Workaholic'? Canobbio destaca rotina e se diz apaixonado pelo futebol: 'Muito competitivo'
Atacante do Fluminense tem números físicos impressionantes
Volante do Sampaio Corrêa sofre convulsão e deixa o Maracanã de ambulância
Alexandre Souza saiu de campo consciente, rumo ao hospital mais próximo
Ex-Vasco, Rayan celebra primeiro gol pelo Bournemouth: 'Muito feliz'
Atacante balançou a rede no empate com o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês
Endrick é expulso, mas Lyon vence o Nantes pelo Campeonato Francês
Brasileiro levou cartão vermelho direto após lance polêmico no segundo tempo
Flamengo confirma saída de Iago para o Orlando City, dos Estados Unidos
Rubro-Negro receberá 1,4 milhão de dólares (R$ 7,3 milhões) pela venda do zagueiro
