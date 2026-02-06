Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP
O horário da partida e o adversário ainda não foram definidos. A chave será divulgada neste sábado (7).
O garoto será o terceiro cabeça de chave na competição, atrás de Francisco Cerundolo e Luciano Darderi. Assim, jogará a partir das oitavas de final.
João Fonseca defenderá o título, já que ergueu o troféu no ano passado. Com isso, inclusive, tornou-se o tenista mais jovem da história do país a vencer um torneio de nível ATP.
O calendário de João Fonseca
. 16 de fevereiro: ATP 500 do Rio de Janeiro - saibro, no Brasil
. 04 de março: Masters 1000 de Indian Wells - quadra dura, nos Estados Unidos
. 18 de março: Masters 1000 de Miami - quadra dura, nos Estados Unidos
