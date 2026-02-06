Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiro - Kirill Kudryavtsev / AFP

Aos 19 anos, João Fonseca é um dos destaques do tênis brasileiroKirill Kudryavtsev / AFP

Publicado 06/02/2026 19:58

Rio - Sensação do tênis brasileiro, João Fonseca conheceu sua data de estreia no ATP 250 de Buenos Aires. O torneio começará na segunda-feira (9), mas o jovem de 19 anos só entrará em quadra na quarta (11).



O horário da partida e o adversário ainda não foram definidos. A chave será divulgada neste sábado (7).



O garoto será o terceiro cabeça de chave na competição, atrás de Francisco Cerundolo e Luciano Darderi. Assim, jogará a partir das oitavas de final.



João Fonseca defenderá o título, já que ergueu o troféu no ano passado. Com isso, inclusive, tornou-se o tenista mais jovem da história do país a vencer um torneio de nível ATP.

O calendário de João Fonseca

. 09 de fevereiro: ATP 250 de Buenos Aires - saibro, na Argentina

. 16 de fevereiro: ATP 500 do Rio de Janeiro - saibro, no Brasil

. 04 de março: Masters 1000 de Indian Wells - quadra dura, nos Estados Unidos

. 18 de março: Masters 1000 de Miami - quadra dura, nos Estados Unidos