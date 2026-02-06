Victor Luis está deixando o Vasco - Matheus Lima/Vasco

Victor Luis está deixando o Vasco Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/02/2026 18:20

Rio - Sem espaço no Vasco, o lateral-esquerdo Victor Luis, de 32 anos, está perto de fechar com um novo clube. O veterano tem negociação avançada para defender o Fortaleza. As informações foram dadas pelo jornalista Saulo Alves e confirmadas pelo Jornal O DIA.

No Cruz-Maltino desde 2024, Victor Luís sempre foi reserva de Lucas Piton, mas perdeu espaço com a chegada de Fernando Diniz. Na ausência do titular na semifinal da Copa do Brasil, o técnico preferiu improvisar Puma Rodríguez na função.

O jogador perderia ainda mais espaço na temporada, porque o Vasco fechou a contratação de Cuiabano, ex-Botafogo, que foi emprestado pelo Nottingham Forest. Com isso, se ficasse, Victor Luís seria a quarta opção para o setor.

O jogador tem contrato com o clube carioca até o fim do ano, mas antes da oferta do Fortaleza negociava sua rescisão. Ele entrou em campo pelo Vasco em 30 partidas, fez um gol e deu uma assistências.